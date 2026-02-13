In queste ore Zayn Malik è tornato a parlare della sua ex fidanzata Gigi Hadid, madre di sua figlia. Le dichiarazioni del cantante fanno però infuriare il web e danno il via alla polemica.

Le parole di Zayn Malik

Sono trascorsi alcuni anni ormai da quando è terminata la storia d’amore tra Zayn Malik e Gigi Hadid. Dopo aver dato alla luce una figlia nel 2020, la coppia ha annunciato la separazione nel 2021 e da quel momento il cantante e la modella hanno preso strade diverse. In queste ore tuttavia l’ex membro degli One Direction, ospite del podcast Call Her Daddy, è tornato a parlare della sua ex fidanzata e, a sorpresa, ha rilasciato alcune dichiarazioni che hanno spiazzato tutti. Zayn ha infatti ammesso di non aver mai probabilmente amato Gigi e in merito, come riporta Biccy, ha affermato:

«Non so se l’ho mai amata e lo confermo. Perché la mia idea di amore è sempre in evoluzione. In quel momento potevo pensare che fosse vero amore, ma crescendo ho capito che forse non lo era. Forse era attrazione. Ma ad oggi non credo fosse amore».

Zayn Malik ha però voluto fare un’importante precisazione sul suo rapporto con Gigi Hadid, affermando di provare ancora un grande affetto per la supermodella. Ecco cosa ha aggiunto:

«Voglio essere chiaro: vorrò sempre molto bene a Gigi perché è la ragione per cui mia figlia è su questa Terra. Ho il massimo rispetto per lei. Le vorrò sempre sempre, ma non so se sono mai stato innamorato di lei. Non vorrei essere interpretato male. Io ho un enorme rispetto per questa donna e le voglio un bene incredibile. Però no, non penso di essere stato innamorato di lei in quel periodo. Altrimenti sarei stato una versione migliore di me stesso».

Zayn travolto dalla polemica

Le dichiarazioni di Zayn Malik su Gigi Hadid non sono ovviamente piaciute ai più e così in queste ore il cantante è stato travolto dalla polemica. Numerosi utenti si sono infatti scagliati duramente contro l’artista britannico, con commenti duri e forti.

LEGGI ANCHE: Jacqueline Luna di Giacomo spazza via le voci di crisi con Ultimo con un post di San Valentino

Zayn nel mentre si sta preparando all’uscita del suo quinto album in studio, Konnakol. Il disco è previsto per il 17 aprile 2026 e già in molti attendono con ansia di scoprire come Malik ci stupirà questa volta.

Seguite Novella 2000 anche su: Facebook, Instagram e X.