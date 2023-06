NEWS

Debora Parigi | 24 Giugno 2023

Quanto si spende per far parte della Rocco Siffredi Academy?

Negli ultimi giorni si parla spesso della Rocco Siffredi Academy, la scuola del porno fondata proprio dall’attore. E viene ormai sempre nominata perché vi è entrata un’ex concorrente del programma Il Collegio. Ci riferiamo a Maria Sofia Federico che sta quasi suscitando uno scandalo visto come l’abbiamo conosciuta e anche dopo le dichiarazioni del padre rimasto sorpreso dalla scelta della figlia.

E così c’è anche chi si chiede quanto costi questa Accademia, in cosa consiste e quanto dura magari il corso da fare. In realtà a questa domanda aveva già risposto lo stesso Rocco Siffredi alla fine dello scorso anno quando era stato ospite a Belve di Francesca Fagnani. La conduttrice aveva proprio parlato dell’Academy che si è conqusitata anche una docuserie su Netflix. E La Fagnani aveva chiesto in maniera diretta a Rocco la cifra da sborsare per partecipare.

Siffredi ha spiegato che il costo dell’iscrizione è di 1500 euro e in essa è incluso tutto. Quindi è incluso vitto e alloggio e anche la presenza di 10 ragazze. Inoltre i cadetti studiano tutto, anche il BDSM. Ma la durata non è di mesi, bensì di 8 giorni. A quanto pare si tratta di 8 giorni molto intensi.

In quell’intervista Siffredi disse anche di aver guadagnato molto bene negli anni in cui ha fatto l’attore porno. Ma ha aggiunto che in confronto agli attori di Hollywood , il suo patrimonio ammonta a quello di una comparsa. Inoltre ha anche rivelato di essersi ritirato dalle scene, infatti il suo lavoro adesso è quello di formare le nuove leve proprio con la sua Accademia.