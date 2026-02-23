Un anello d’oro spunta all’anulare dell’attrice Zendaya a Beverly Hills: nozze già celebrate o semplice depistaggio?

Il confine tra vita privata e riflettori non è mai stato così sottile per la coppia d’oro di Hollywood. Mentre i fan attendono conferme ufficiali, un particolare catturato dagli obiettivi dei paparazzi a Beverly Hills ha scatenato un vero e proprio terremoto mediatico. Zendaya è stata avvistata durante un incontro con il produttore Josh Liberman con un dettaglio impossibile da ignorare: una fede d’oro all’anulare sinistro. Il gioiello, semplice ma dal significato inequivocabile nel linguaggio del gossip, ha preso il posto del classico anello di fidanzamento. Questa notizia ha immediatamente alimentato l’ipotesi di un matrimonio celebrato lontano da occhi indiscreti. D’altronde, la strategia del “gran segreto” si sposerebbe perfettamente con il desiderio di riservatezza che Tom Holland e la star di Euphoria hanno sempre rivendicato, nonostante la fama globale.

Dallo schermo alla realtà: una cronologia d’amore

Il legame tra i due attori, entrambi classe 1996, affonda le radici nel 2016, quando la scintilla scoccò sul set di Spider-Man: Homecoming. Dopo anni di smentite e rumors, la conferma definitiva arrivò solo nel luglio 2021. Da quel momento, la scalata verso l’altare è sembrata naturale: dai Golden Globes dello scorso anno, dove hanno ufficializzato la promessa di matrimonio, fino alla proposta intima avvenuta nel corso del 2024.

Un 2026 tra cinema e vita privata

Se il fronte sentimentale appare blindato, quello professionale è in piena ebollizione. La sinergia tra i due continua a essere il motore di grandi produzioni. Li vedremo presto insieme in The Odyssey di Christopher Nolan, in uscita il prossimo 17 luglio, e nel nuovo capitolo Marvel Spider-Man: Brand New Day, previsto per fine mese. Per Zendaya si prospetta un anno cruciale anche grazie all’attesissimo ritorno nei panni di Rue per il capitolo finale di Euphoria e al debutto in The Drama con Robert Pattinson. Ma oggi, la domanda che tutti si pongono non riguarda i botteghini, bensì quel piccolo cerchio d’oro che brilla sotto il sole di Los Angeles.

