Zeudi Di Palma verso il cast della prossima edizione di Tale e Quale Show, che farà ritorno in tv in autunno

Stando a quanto si mormora in rete nelle ultime ore, Zeudi Di Palma sarebbe vicina alla firma per entrare a far parte del cast della prossima edizione di Tale e Quale Show.

Il gossip su Zeudi Di Palma

In questi mesi si è molto parlato di Zeudi Di Palma. Come è noto l’ex Miss Italia è stata tra le protagoniste dell’ultima edizione del Grande Fratello, diventando in breve una delle concorrenti più amate e supportate dal pubblico. In molti dunque speravano che fosse proprio la giovane modella a vincere il programma. A trionfare invece è stata Jessica Morlacchi, mentre Zeudi si è dovuta accontentare del quinto posto. In questi giorni nel mentre l’ex gieffina è tornata alla sua vita di sempre e ha così avuto modo di riabbracciare i suoi cari.

Tuttavia sembrerebbe che la Di Palma sia già concentrata sulle sue prossime mosse e solo nelle ultime ore è emerso un gossip che sta già facendo discutere il web. Pare infatti che per l’ex Miss Italia, dopo il Grande Fratello, ci sia all’orizzonte una nuova opportunità televisiva. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Stando a quanto rivela Amedeo Venza, pare che Zeudi Di Palma sia vicina a firmare un contratto per far parte della prossima edizione di Tale e Quale Show, che farà ritorno su Rai 1 in autunno. Secondo l’esperto di gossip, le trattative tra la modella e il talent show di Carlo Conti sarebbero in fase avanzata e l’accordo sarebbe vicinissimo.

Attualmente però né la Di Palma né la produzione di Tale e Quale Show sono intervenuti per confermare o smentire le voci di corridoio. Di certo però nelle settimane a venire ne sapremo di più in merito e scopriremo da chi sarà composto il cast ufficiale della nuova edizione del talent show di Rai 1.