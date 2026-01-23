Da diversi giorni a questa parte in molti hanno notato che Herbert Ballerina è assente da Affari Tuoi. Ma perché il comico non sta prendendo parte alle ultime puntate del game show di Rai 1?

L’assenza di Herbert Ballerina

Sono ormai mesi che Herbert Ballerina fa parte del cast fisso di Affari Tuoi. Puntata dopo puntata, il celebre e amato comico fa da spalla a Stefano De Martino e, tra battute, gag e sketch, strappa un sorriso a tutto il pubblico. Tuttavia in molti hanno notato che da qualche giorno a questa parte Herbert è improvvisamente sparito e la sua assenza ha iniziato a far mormorare il web.

Il comico è infatti andato via da un giorno all’altro, senza alcun tipo di annuncio, e in tanti dunque si stanno domandando cosa stia accadendo. Inizialmente i fan hanno ipotizzato che la spalla destra di De Martino si fosse momentaneamente allontanato per problemi personali. Non sono mancati anche i commenti dei più maliziosi, che hanno parlato di presunti problemi dietro le quinte. La produzione del programma tuttavia non ha fornito spiegazioni e, inizialmente, gli autori hanno deciso di fare dell’ironia, mettendo in studio un cartonato con l’immagine del comico, accompagnato dalla scritta “Torno subito”.

Lo stesso Stefano De Martino ha scherzato con il pubblico, affermando come nessuno riuscisse più a trovare Herbert Ballerina. Addirittura, come se non bastasse, il conduttore ha fatto un simpatico appello alla squadra di Chi l’ha visto, che ha fatto sorridere il pubblico.

Quando però ad arrivare nel cast di Affari Tuoi è stata Martina Miliddi, ex allieva di Amici di Maria De Filippi, qualcosa ha fatto preoccupare i telespettatori.

Che fine ha fatto Herbert?

I fan si stanno naturalmente chiedendo perché Herbert Ballerina è assente da Affari Tuoi e come mai al suo posto sia arrivata Martina Miliddi. Al momento tuttavia non sembrerebbero esserci risposte ufficiali. La Rai, così come il diretto interessato, non ha infatti ancora spiegato come mai il comico non sia più presente all’interno del game show.

Non si esclude tuttavia che Martina Miliddi sia arrivata all’interno del programma per movimentare la situazione. I fan però stanno già chiedendo a gran voce il ritorno di Herbert e ci si augura che nei giorni a venire giungano informazioni in merito.

