Ad Affari Tuoi c’è Francesco Rubino, marito di una nota influencer

La puntata del gioco dei pacchi andata in onda martedì 27 gennaio ha visto come protagonista un concorrente che non è del tutto sconosciuto. Il pacchista che si è messo in gioco ieri ad Affari Tuoi è Francesco Rubino. Nella vita è un esperto in sistemi di sicurezza ed è originario di Trieste.

Francesco di Affari Tuoi, però, per chi non lo sapesse, è sposato con una nota influencer. Lei è Giorgia Ginevra Nardini, conosciuta come Gregemamma. Insieme hanno un figlio piccolo di nome Greg, nato nel 2021.

Chi è l’influencer Gregemamma

Dunque ora sappiamo che Francesco di Affari Tuoi è marito di un volto noto del web. Ma lei chi è?

Giorgia Ginevra Nardini sui social network racconta la sua vita da mamma e la quotidianità familiare, tenendo così compagnia agli utenti.

Nel suo profilo TikTok ha oltre 375mila follower e quasi 100mila su Instagram. Insomma il web la conosce molto bene e la segue evidentemente con grande affetto, visti i numeri.

Nelle foto e nei video proprio suo marito Francesco, compare molto spesso.

Francesco ad Affari Tuoi: la sua partita

Ad Affari Tuoi però Francesco non si è presentato con sua moglie , ma con la mamma Roberta, che proprio ieri ha giocato la partita insieme a lui.

Purtroppo il concorrente non è riuscito a portare a casa la cifra sperata, fatta eccezione per i 2mila Euro avuti con il pacco di Gennarino dopo i primi sei tiri.

In ogni caso ha avuto modo di farsi conoscere e, come detto, abbiamo scoperto per l’appunto che la sua dolce metà è una nota influencer sul web.

