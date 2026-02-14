In occasione della festa di San Valentino, andiamo a scoprire quali sono le 10 canzoni d’amore più belle di sempre.

Le canzoni d’amore perfette per San Valentino

Oggi ricorre la festa degli innamorati e migliaia di coppie si preparano a celebrare San Valentino. Per avere la playlist perfetta, vi consigliamo le 10 canzoni d’amore più belle di sempre.

Andiamo a scoprire quali sono.

I Will Always Love You – Whitney Houston

Non si poteva non partire con un grande classico.

I Will Always Love You di Whitney Houston è di certo la canzone perfetta per festeggiare il San Valentino e non può mancare nella vostra playlist.

Ma andiamo avanti.

