Le 10 canzoni d’amore che non possono mancare nella tua playlist di San Valentino
Quali sono
In occasione della festa di San Valentino, andiamo a scoprire quali sono le 10 canzoni d’amore più belle di sempre.
Le canzoni d’amore perfette per San Valentino
Oggi ricorre la festa degli innamorati e migliaia di coppie si preparano a celebrare San Valentino. Per avere la playlist perfetta, vi consigliamo le 10 canzoni d’amore più belle di sempre.
Andiamo a scoprire quali sono.
FAI IL QUIZ: Qual è la colonna sonora del tuo San Valentino?
I Will Always Love You – Whitney Houston
Non si poteva non partire con un grande classico.
I Will Always Love You di Whitney Houston è di certo la canzone perfetta per festeggiare il San Valentino e non può mancare nella vostra playlist.
Ma andiamo avanti.