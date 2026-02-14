Qual è la colonna sonora del tuo San Valentino? – QUIZ

La colonna sonora del tuo San Valentino qual è? Sarà più romantica oppure sarà un disastro totale? Scoprilo con il nostro quiz!

San Valentino: qual è la tua colonna sonora?

In questo San Valentino qual è la colonna sonora che rispecchia maggiormente la tua situazione?

Rispondi alle 15 domande del quiz e scopri il risultato finale!

Sei fidanzat* o single?
Fidanzat*
Single

Ti piace la musica?

Di solito festeggi San Valentino?
Sì, tutti gli anni
Non mi interessa, per carità
Vorrei, ma....

Ti reputi una persona romantica?

Scegli uno tra questi colori

Quale genere musicale ti piace?
Musica classica
Musica pop
Musica jazz
Musica rock

Ti piace corteggiare o essere corteggiat*?
Corteggiare
Essere corteggiat*

Sei una persona introversa o estroversa?
Estroversa
Introversa

Preferisci il dolce o il salato?
Dolce
Salato

Cosa guardi in una persona: il carattere o l'estetica?
Il carattere
L'estetica

Qual è la vacanza dei tuoi sogni?
In Italia, in una città d'arte
All'estero

Credi nel colpo di fulmine?

Sei per le relazioni durature?

Di solito vedi il bicchiere...
Mezzo pieno
Mezzo vuoto

Una caratteristica che dovrebbe avere la tua persona ideale?
La dolcezza
La sensibilità
La spontaneità
La gentilezza

