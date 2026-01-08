Il calendario dei ponti 2026 si presenta meno ricco del solito con diverse festività che cadono nel weekend. Ecco tutti i dettagli.

Quali sono i ponti del 2026

Il nuovo anno è appena iniziato e per molti di noi la prima domanda è già una: quando partiamo?

Quello che ci attende sarà un anno un po’ meno fortunato per le festività. Quali sono quindi i ponti del 2026?

Alcune cadono purtroppo durante il fine settimana, come il 25 aprile, Ferragosto e l’1 novembre.

Nonostante qualche sabato e domenica di troppo che “tolgono” giorni rossi sul calendario, le occasioni per un weekend lungo non mancano affatto.

Scopriamo quindi quali sono i ponti del 2026.

Se amate le gite fuori porta, la primavera 2026 regala le prime soddisfazioni. Si parte con il 5-6 aprile (Pasqua e lunedì di Pasqua), che cadono come di consueto di domenica e lunedì.

La vera sorpresa arriva poco dopo: l’1 maggio (Festa dei Lavoratori), cade infatti di venerdì, permettendo di sfruttare a primavera un lungo ponte senza nemmeno dover chiedere giorni di ferie al capo!

Ponti 2026: le vacanze estive

Altri ponti del 2026?

A giugno le notizie sono ottime. Il 2 giugno (Festa della Repubblica) cade di martedì, offrendo l’opportunità di un lunedì di ponte perfetto per anticipare le vacanze estive.

Al contrario, dovremo rassegnarci per l’estate piena: il 15 agosto (Ferragosto) sarà un sabato. Situazione simile in autunno: l’1 novembre (Ognissanti) è una domenica, ma ci rifaremo a fine anno.

Il calendario per Natale 2026

L’8 dicembre (Immacolata Concezione) cade di martedì, proprio come il 2 giugno, diventando una delle date più attese per chi ama la montagna o i mercatini di Natale.

Infine, tra gli altri ponti del 2026, per quanto riguarda le feste natalizie, il 25-26 dicembre (Natale e Santo Stefano) cadono di venerdì e sabato.

Insomma, un anno dove pianificare con anticipo farà la differenza tra restare a casa o godersi un meritato relax.

Questi sono quindi tutti i ponti del 2026 di cui potremo usufruire.

