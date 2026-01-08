Dopo il successo del primo ciclo di puntate, su Canale 5 torna La Ruota della Fortuna in prima serata con il torneo dei campioni.

Quando va in onda il torneo de La Ruota della Fortuna

Sono ormai mesi e mesi che La Ruota della Fortuna macina ascolti record. Il celebre game show condotto da Gerry Scotti dalla scorsa estate domina giorno dopo giorno la fascia dell’Access Prime Time, tenendo incollati alla tv milioni di spettatori. Il conduttore, affiancato da Samira Lui, ogni sera entra nelle case degli italiani, che giocano insieme ai concorrenti cercando di dare le risposte corrette.

Poche settimane fa, dato il successo inaspettato ottenuto, Mediaset ha deciso di mandare in onda il programma anche in prima serata, con la formula del torneo dei campioni. A tornare in studio sono così stati alcuni dei vincitori più in gamba e più amati dai telespettatori, che ancora una volta si sono messi alla prova con i vari tabelloni.

In queste ore intanto è giunta notizia che, dopo gli ottimi ascolti registrati dal primo ciclo di puntate, il torneo dei campioni de La Ruota della Fortuna sta per tornare nuovamente su Canale 5. Come ha fatto sapere Davide Maggio, a partire da venerdì 9 gennaio il game show approderà ancora in prima serata e sfiderà la nuova edizione di Tali e Quali in onda su Rai 1.

In attesa delle nuove puntate, solo qualche settimana fa proprio Scotti è tornato sulla sfida quotidiana con il collega Stefano De Martino. Elogiando il presentatore, Gerry ha così affermato: “A settembre, quando portavo fuori il cane, vedevo, soprattutto nelle case al primo piano, cosa guardavano gli italiani e mi rendevo conto che la partita era bella. Voglio rendere onore ad un avversario giovanissimo, Stefano De Martino, perché, mettendo insieme le componenti dei nostri due programmi, facciamo una cosa che non succedeva da 30 anni”.

