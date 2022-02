I 50 anni di Stefano Bettarini: ‘La TV? Mi ha deluso e l’ho messa da parte’

3 Stefano Bettarini: l’arrivo dei 50 anni

Stefano Bettarini si appresta a spegnere 50 candeline, e per l’occasione ha rilasciato un’intervista sul nuovo numero di Novella 2000 uscito questa mattina. L’ex difensore della Sampdoria poi passato al piccolo schermo ha colto l’occasione per dirci come trascorrerà il compleanno, e ha tirato una stoccata alla TV di oggi.

Dopo l’addio al calcio, Stefano Bettarini ha lavorato insieme all’ex moglie Simona Ventura a Quelli che… il calcio, per poi passare a Mediaset dov’è stato tra i protagonisti di Buona Domenica. Da lì è diventato un animale da reality, e lo abbiamo visto prima a La Talpa, poi a Ballando con le Stelle e infine Grande Fratello VIP e Isola dei Famosi.

Proprio al GFVip 2020 risale la sua ultima apparizione televisiva, dopo la quale Bettarini sembra essersi preso una pausa dal mondo dei riflettori. Dietro questa scelta, l’amarezza di aver subito un allontanamento forzato per una discussa espressione pronunciata all’interno del reality.

“Ho sempre considerato la televisione un passatempo,” ha detto a Pierluigi Gaudio che lo ha sentito per noi, “ma mi ha deluso e l’ho messa da parte. Questa televisione non mi appartiene”, ha proseguito, “e non mi piace l’idea di prenderne parte”.

Il “Betta” ha comunque di che consolarsi nel privato, dove da anni vive una storia d’amore appassionata con Nicoletta Larini, figlia del pilota di Formula 1 Nicola. Con lei Stefano Bettarini festeggerà il traguardo dei cinquant’anni, in una location da sogno.