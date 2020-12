3 Stefano Bettarini lancia una nuova frecciatina al Grande Fratello Vip e commenta gli ascolti registrati lo scorso venerdì

Stefano Bettarini ha mal digerito la decisione del Grande Fratello Vip di espellerlo dopo pochissimi giorni di permanenza. L’ex calciatore è stato infatti squalificato lo scorso 9 novembre dal reality dopo appena 3 giorni di permanenza a causa di una presunta bestemmia. Bettarini era uno dei nuovi ingressi dell’epoca e aveva dovuto prolungare la sua quarantena di un’altra settimana dopo che Selvaggia Roma era risultata positiva al covid-19.

Dopo essere stato cacciato, Stefano aveva scritto un lungo post su Instagram lamentandosi del trattamento ricevuto e lanciando un attacco nei confronti di autori e conduttore del programma. Ora, dopo un lungo silenzio di diverse settimane, l’ex marito di Simona Ventura è tornato ad attaccare il programma lanciando una frecciatina dal suo profilo. Stefano ha infatti condiviso un titolo di un sito riguardante la sfida di ascolti tra il reality condotto da Alfonso Signorini e The Voice Senior, condotto da Antonella Clerici.

La sfida del venerdì sera è stata vinta per la seconda settimana consecutiva dal talent show di Rai Uno e Stefano Bettarini ha gongolato su Instagram tirando una stoccata al reality. “Grande Fratello, picco…lo share“, ha ironizzato l’ex calciatore parlando della sfida in contrapposizione persa dal GF Vip.

Dopo la sua eliminazione, Bettarini non ha più messo piede nello studio (come accade per tutti gli espulsi) e non ha partecipato in alcuno dei programmi di Mediaset.

Ecco cosa scrisse subito dopo essere stato eliminato dal reality