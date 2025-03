Si è tenuto a Napoli il dibattito con gli studenti sulla legalità. Il commento di Paolo Pace: “Soddisfatto della riuscita dell’incontro. Noi adulti dobbiamo essere instancabili guide”.

L’incontro con gli studenti sulla legalità

Paolo Pace, organizzatore dell’evento e Consigliere con Incarico speciale all’Osservatorio sulle politiche di Contrasto alle devianze minorili, ha affermato:

“Sabato mattina presso l’Auditorium della Villa Floridiana con oltre 130 ragazzi di alcuni Licei del territorio della V Municipalità, abbiamo “piantato un seme” e fatto assaporare ai ragazzi il profumo della Legalità, del bello.

Occorre adesso prenderci cura di questo “seme” affinché germogli e dia i suoi frutti. Occorre che la “luce” come ha detto don Massimo Ghezzi, illumini la via dei giovani. Occorre che noi adulti sappiamo essere buoni ed instancabili guide per far sì che il bello, il profumo della Legalità e del vivere civile “contamini” sempre di più facendo sì che tanti giovani, tanti ragazzi non incappino nella fascinazione di modelli e stili di vita sbagliati che portano inevitabilmente a conseguenze gravi.

Ringrazio tutti gli autorevoli relatori intervenuti al dibattito; il Presidente del Tribunale per i Minorenni di Salerno Dott Piero Avallone, la Presidente della V Municipalità Clementina Cozzolino. Poi il Direttore dell Istituto per i Minorenni di Nisida Dott Gianluca Guida, la Dottoressa Eleonora Ascione Comandante del Reparto della Polizia Penitenziaria dell IPM di Nisida.

E ancora ringrazio Don Massimo Ghezzi Direttore Dell Hub Centro Pastorale Giovanile Shekinà, il Dr. Antonino Salvia Funzionario del Ministero della Giustizia. E non da ultimo, il Dr Nello Mazzone, giornalista che ha brillantemente moderato l’interessante dibattito che ha coinvolto moltissimo i ragazzi in sala”.

Pace ha dunque concluso: ”Sono molto soddisfatto ed emozionato della riuscita di questo incontro, certo che questi ragazzi che hanno partecipato si sono arricchiti e porteranno con loro degli insegnamenti, i ragazzi vanno stimolati bisogna parlare con loro, non dettare solo leggi, vanno compresi ed aiutati. Insieme dobbiamo unirci per dedicare a loro più giornate così. Arrivederci al prossimo appuntamento. Ci sto, ops! Ci stiamo già lavorando…”