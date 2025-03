In queste ore Emma Muscat, ex allieva di Amici di Maria De Filippi, ha annunciato di essere incinta del suo primo figlio. Ecco le parole della cantante, che sta per diventare mamma.

Emma Muscat è incinta

Senza dubbio in molti ricorderanno Emma Muscat, ex allieva della 17esima edizione di Amici di Maria De Filippi. Dopo la fine dell’esperienza all’interno del talent show, la cantante maltese ne ha fatta di strada e a oggi ha raggiunto diversi successi professionali. In queste ore intanto la giovane artista ha rilasciato un’intervista a Chi, durante la quale ha fatto un annuncio che ha sorpreso i più. Emma ha infatti svelato di essere incinta del suo primo figlio, concepito dall’amore con il compagno Kurt Galea, a cui è legata dal 2019. In merito la Muscat ha dichiarato: “Questo è un momento bellissimo e ho un annuncio da fare: porto un’altra vita dentro di me”.

Ma non è finita qui. Emma ha anche rivelato quando ha scoperto di essere incinta e rivivendo le emozioni di quel momento speciale ha raccontato: “L’ho scoperto a dicembre, circa una settimana dopo il mio compleanno, avevo appena compiuto 25 anni. Quindi è arrivato davvero come regalo inaspettato, ma è stato il regalo più bello che potessi ricevere. Eravamo a casa, io e Kurt. Quel momento lo porterò nel cuore per sempre. Uno di quegli attimi in cui il tempo sembra fermarsi e sai che la vita sta per cambiare per sempre, ma in un modo bello”.

Attualmente dunque Emma Muscat e il compagno Kurt Galea attendono la nascita del loro primo figlio. I due tuttavia a oggi non hanno ancora scoperto il sesso del bambino. La cantante infatti ha spiegato: “Vogliamo che sia una sorpresa fino alla fine. Abbiamo preparato una lista di nomi sia maschili sia femminili”.

Non resta dunque che fare tantissimi auguri a Emma e al suo compagno Kurt, che tra pochi mesi diventeranno genitori.