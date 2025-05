A Sognando Ballando ritroveremo anche Natalia Titova, Samanta Togni e Raimondo Todaro, storici maestri di Ballando con le Stelle.

In occasione del ventennale di Ballando con le Stelle, Rai 1 celebra uno dei suoi show più amati con un evento speciale: Sognando… Ballando con le Stelle. Nelle quattro puntate che lo compongono, avverrà la selezione del prossimo maestro o della prossima maestra che entrerà a far parte del cast fisso di Ballando dalla prossima edizione.

Il programma, al via venerdì 9 maggio, nasce come un omaggio al lungo percorso del dance show condotto da Milly Carlucci, e per la gioia dei fan veterani, vedrà anche il ritorno di alcuni ballerini che hanno fatto la storia del programma sin dalla prima edizione.

Stiamo parlando nientepopodimeno che di Natalia Titova, Raimondo Todaro e Samanta Togni, vere e proprie colonne portanti di gran parte delle stagioni di Ballando con le Stelle.

Dopo le loro esperienze (più o meno fisse) anche nel programma rivale Amici di Maria De Filippi, i maestri storici tornano a casa, là dove tutto è cominciato. Non sappiamo ancora precisamente quale sarà il loro ruolo, ma i fan possono tirare finalmente un sospiro di sollievo.

Natalia Titova non sarà sola: con lei anche Massimiliano Rosolino, suo compagno di vita. Il loro amore è nato proprio nelle sale prove di Ballando con le Stelle, durante la terza edizione, e oggi la coppia ha costruito una solida famiglia con due figlie.

Non sappiamo in quante puntate i tre ex maestri saranno presenti. Stando a quanto riporta dall’Ansa, Samanta Togni in particolare prenderà parte ad un solo appuntamento.

Sognando Ballando non sarà solo una gara, ma anche una celebrazione dell’evoluzione dello show. Sarà un’occasione per rivedere su quella pista (o a bordo pista) coloro che hanno contribuito a renderlo il successo che è ancora oggi.

Le quattro puntate mescoleranno performance, racconti, emozioni e nuove sfide, culminando con la scelta del nuovo volto del cast ufficiale. Un modo elegante e appassionato per passare il testimone, rinnovare la tradizione e guardare al futuro senza dimenticare le radici.