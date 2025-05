“Sono delusa, se ha sbagliato va condannato”, così l’ex attrice Malena commenta le accuse a Rocco Siffredi.

Le dichiarazioni di Malena

Dopo le accuse rivolte a Rocco Siffredi da parte di alcune attrici (anche se c’è chi come Valentina Nappi lo difende), a parlare di lui ci ha pensato chi lo conosce molto bene e con lui ha condiviso il set. Parliamo di Malena che a Le Iene ha dato la sua versione dei fatti.

L’attrice pugliese a differenza delle altre colleghe ha affermato:

“Se devo parlare del mio lavoro adesso lo faccio con verità, perché non ho più nulla da nascondere. Io non sono mai stata abusata fisicamente in quell’ambiente, ma se devo parlare di tutela, ecco, quella non c’è”. Malena ha poi proseguito spiegando: “Anzi, nel momento in cui ti permetti di dire che non lo vuoi fare più vieni pure insultata, quindi non ci sono tutele. Sono stanca di quel sistema, basato sull’ignoranza e siccome io non sono ignorante allora lascio“.

Malena ci ha tenuto a smentire chi nei giorni scorsi parlava di una sua difesa verso Rocco Siffredi. L’attrice ha fatto sapere di non avere mai avuto problemi psicologici e non sente la necessità di rivolgersi a uno psichiatra. Semplicemente si è resa conto di non volere fare questo lavoro:

“Dicono che sono malata, rovinano e screditano la mia immagine, non vogliono che io abbia altre opportunità in ambiti diversi. Perché non posso pentirmi? Se io non mi posso pentire adesso, figuriamoci una ragazza che si pente di aver fatto alcune cose nel momento”.

Nel suo lungo discorso Malena ha affermato di essere rimasta scioccata nel vedere le immagini, perché si tratterebbe di un set che lei non conosce e tantomeno ha vissuto. Poi ha aggiunto anche di non avere mai fatto quei casting. Successivamente ci ha tenuto a precisare:

“Se ho difeso Rocco? No! Ho detto di essere delusa. Anzi, io mi sono immedesimata tanto in quelle ragazze, perché non è giusto e non deve andare così. Se è no è no“.

Successivamente Malena ha raccontato che quando lei era sul set e si lamentava di qualcosa, le balzava alzare la mano e tutto si fermava. Un’attrice professionale a detta sua saprebbe come interrompere tutto, ma in quei video ha visto delle donne che ancora non erano del settore e questa per lei sarebbe una grande differenze. Peraltro ha aggiunto che le immagini non avrebbero nulla a che vedere di professionale:

“Da quello che ho visto in quelle immagini nessuna di quelle ragazze ha avuto la possibilità di fermarsi. Io lì ho visto una telecamera e due persone, non c’era un set e una troupe. Una ragazza ha tutto il diritto di dire di no a qualcosa”.

Secondo Malena la critica di Valentina Nappi non sarebbe giusta, poiché la stessa si troverebbe in una posizione differente. Poi facendo ancora riferimento a quanto accaduto ha spiegato che in tutti gli ambienti c’è questa volontà di forzare su tutto. Ma un no, andrebbe capito e accettato:

“Va condannato chi non si ferma al no e non le ragazze. Lui ha voluto essere il numero uno? Si tiene le critiche, le cose che non vanno bene. Anche i grandi sbagliano. Ed è così bello dire ‘ho sbagliato sistemiamo le cose’. Io però da lui non ho sentito dire quello. Con lui non ho questioni personali“, ha concluso.

Al momento Rocco Siffredi non è intervenuto per rispondere a queste affermazioni, ma vedremo se deciderà di parlarne e difendersi. In ogni caso attenderemo la replica e non esiteremo a informarvi.