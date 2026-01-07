Andiamo a scoprire le anticipazioni di A Testa Alta, con protagonista Sabrina Ferilli. Ecco quando inizia la nuova fiction di Canale 5.

Le anticipazioni di A Testa Alta

Sta per partire su Canale 5 A Testa Alta, la nuova fiction con protagonista Sabrina Ferilli. L’attrice romana torna dunque in prima serata sulle reti del Biscione e si prepara ad appassionare il pubblico con questa storia avvincente e appassionante, che non deluderà le aspettative.

La serie vanta un cast d’eccezione. Oltre alla Ferilli troviamo infatti Francesco Petit, Gioia Spaziani, Ranieri Monaco di Lapio, Lucia Balordi, Fabrizio Ferracane, Andrea Pittorino, Maria Chiara Augenti, Augusto Fornari, Ninni Bruschetta e Lorena Cacciatore.

LEGGI ANCHE: Chiara Ferragni fa chiarezza sul presunto nuovo amore dopo Tronchetti Provera

Ma quando inizia A Testa Alta e qual è la trama della nuova fiction in tre puntate con Sabrina Ferilli? Andiamo a scoprire tutte le anticipazioni. La serie debutterà in prima serata su Canale 5 mercoledì 7 gennaio 2026, subito dopo La Ruota della Fortuna.

La storia parla di Virginia Terzi (interpretata dalla Ferilli), preside di un liceo vicino Roma, che ha creato un progetto contro la dipendenza digitale. La sua vita viene però sconvolta quando viene diffuso in rete un video che la ritrae in compagnia di un uomo che non è suo marito. A quel punto Virginia finisce al centro di uno scandalo mediatico e lei stessa dovrà lottare per difendersi dalle accuse. Vittima dell’incidente sarà anche Rocco, figlio della preside, vittima di bullismo.

Come ci svelano le anticipazioni, proprio nel corso della prima puntata, che ricordiamo andrà mercoledì 7 gennaio 2026 su Canale 5, capiremo perché la protagonista ha tradito suo marito e inizieremo a conoscere i personaggi di questa appassionante fiction.

Seguite Novella 2000 anche su: Facebook, Instagram e X.