Chiara Ferragni fa chiarezza sul presunto nuovo amore dopo Tronchetti Provera
Cosa sta accadendo
Da giorni si mormora che Chiara Ferragni abbia un presunto nuovo amore dopo Giovanni Tronchetti Provera. Lo staff dell’imprenditrice però interviene e fa chiarezza.
Il commento dello staff di Chiara Ferragni
Nell’ultimo anno la vita privata di Chiara Ferragni è finita spesso al centro dell’attenzione mediatica. Dopo la chiacchierata separazione da Fedez, l’imprenditrice digitale ha voltato pagina con Giovanni Tronchetti Provera, con il quale ha vissuto diversi alti e bassi. Dopo una breve separazione la scorsa primavera, era sembrato che tra la coppia fosse tornato il sereno, al punto che i due avevano anche deciso di uscire allo scoperto sui social. Da qualche giorno a questa parte però pare che le cose siano cambiate e l’influencer è così finita nuovamente al centro del gossip. Andiamo a scoprire perché.
Stando a quanto ha fatto sapere Gabriele Parpiglia, pare che la storia tra la Ferragni e Tronchetti Provera sia giunta nuovamente al capolinea. Il giornalista ha però annunciato che l’imprenditrice avrebbe già un nuovo amore. Stando a quanto si legge, si tratterebbe di un procuratore di calcio, di cui però non è stata svelata l’identità.
LEGGI ANCHE: The Housemaid 2 si fa, Michele Morrone tornerà nel cast
A seguito dei gossip circolati in rete così a decidere di intervenire è stato lo staff di Chiara Ferragni. I collaboratori dell’influencer, che si occupano della sua comunicazione, hanno infatti contattato Affari Italiani e hanno fatto chiarezza sulla situazione, smentendo i recenti i gossip. Questo quanto si legge nella nota diramata: “Chiara Ferragni non conosce e quindi non frequenta alcun procuratore di calcio, né calciatore, né arbitro, né tantomeno, come scrivete, ha un nuovo amore”.
Nessun nuovo amore dunque al momento per Chiara, che è pienamente concentrata sui suoi figli e sulla sua carriera.
Seguite Novella 2000 anche su: Facebook, Instagram e X.