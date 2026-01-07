Da giorni si mormora che Chiara Ferragni abbia un presunto nuovo amore dopo Giovanni Tronchetti Provera. Lo staff dell’imprenditrice però interviene e fa chiarezza.

Nell’ultimo anno la vita privata di Chiara Ferragni è finita spesso al centro dell’attenzione mediatica. Dopo la chiacchierata separazione da Fedez, l’imprenditrice digitale ha voltato pagina con Giovanni Tronchetti Provera, con il quale ha vissuto diversi alti e bassi. Dopo una breve separazione la scorsa primavera, era sembrato che tra la coppia fosse tornato il sereno, al punto che i due avevano anche deciso di uscire allo scoperto sui social. Da qualche giorno a questa parte però pare che le cose siano cambiate e l’influencer è così finita nuovamente al centro del gossip. Andiamo a scoprire perché.

Stando a quanto ha fatto sapere Gabriele Parpiglia, pare che la storia tra la Ferragni e Tronchetti Provera sia giunta nuovamente al capolinea. Il giornalista ha però annunciato che l’imprenditrice avrebbe già un nuovo amore. Stando a quanto si legge, si tratterebbe di un procuratore di calcio, di cui però non è stata svelata l’identità.

LEGGI ANCHE: The Housemaid 2 si fa, Michele Morrone tornerà nel cast

A seguito dei gossip circolati in rete così a decidere di intervenire è stato lo staff di Chiara Ferragni. I collaboratori dell’influencer, che si occupano della sua comunicazione, hanno infatti contattato Affari Italiani e hanno fatto chiarezza sulla situazione, smentendo i recenti i gossip. Questo quanto si legge nella nota diramata: “Chiara Ferragni non conosce e quindi non frequenta alcun procuratore di calcio, né calciatore, né arbitro, né tantomeno, come scrivete, ha un nuovo amore”.

Nessun nuovo amore dunque al momento per Chiara, che è pienamente concentrata sui suoi figli e sulla sua carriera.

Seguite Novella 2000 anche su: Facebook, Instagram e X.