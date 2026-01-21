Arrivano le anticipazioni della terza e ultima puntata di A testa alta – Il coraggio di una donna, che vedremo in tv il 21 gennaio. Ecco dove e quando va in onda e gli spoiler sulla trama.

Anticipazioni A testa alta ultima puntata

Tra poche ore va in onda su Canale 5 la terza e ultima puntata di A testa alta – Il coraggio di una donna, la fiction con protagonista Sabrina Ferilli. Scopriamo dunque le anticipazioni degli ultimi due episodi, che ci svelarono come terminerà la storia di Virginia Terzi.

La scorsa settimana, nel corso della seconda puntata, il pubblico ha assistito al ritorno a scuola della preside. Virginia infatti, nonostante quanto accaduto, ha deciso di continuare a lavorare. A criticare la scelta della Terzi è però Luigi, preoccupato per la sicurezza del figlio Rocco.

Ad indagare sul caso, intanto, è Cecilia, sorella di Virginia, che è intenzionata a scoprire la verità. A un tratto però la situazione si complica e la preside dovrà affrontare nuovi momenti difficili.

La trama degli ultimi episodi

Andiamo ore a scoprire la trama e le anticipazioni degli ultimi due episodi di A testa alta.

Nella quinta puntata, Virginia viene accusata dell’omicidio di Ivan e finisce così in arresto. Nonostante un’improvvisa ed inaspettata confessione la sollevi dalle accuse, la preside si ritroverà completamente da sola, mentre il mondo intero le volta le spalle. Poco a poco però la Terzi inizia a collegare tra loro diversi dettagli, avvicinandosi sempre di più alla verità.

Nel sesto e ultimo episodio assistiamo invece alla scomparsa di Rocco. Virginia e Marco dunque iniziano una ricerca disperata, mentre emergono verità sempre più preoccupanti, che portano a galla un sistema di ricatti e abusi che coinvolge numerosi ragazzi. La battaglia per la verità si fa sempre più importante e Virginia dovrà fare il massimo per dimostrare la sua innocenza.

Quando va in onda e quante puntate sono

Ma quando va in onda dunque la terza e ultima puntata di A testa alta con Sabrina Ferilli? La fiction verrà trasmessa su canale 5 mercoledì 21 gennaio, subito dopo La Ruota della Fortuna.

Quante puntate sono di A testa alta con Sabrina Ferilli? Le puntate previste sono tre, ma ognuna è divisa in due episodi.

Dove vedere A testa alta – il coraggio di una donna in TV e in streaming

Dove è possibile vedere invece A testa alta – Il coraggio di una donna con protagonista Sabrina Ferilli? Come annunciato, la fiction va in onda ogni mercoledì sera su Canale 5.

Tuttavia c’è anche la possibilità di recuperare o di rivedere gli episodi in streaming. Come? Collegandosi semplicemente al sito o all’app di Mediaset Infinity.

