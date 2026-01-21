La camera ardente alla Fondazione PM23 di Roma apre le porte a fan, amici e colleghi. Le vetrine nere e la bandiera tricolore ricordano il genio della moda italiana

Questa mattina, la salma di Valentino Garavani è giunta alla sede della Fondazione PM23, in piazza Mignanelli a Roma, dove è stata allestita la camera ardente. Sulla bara, una rosa rossa, simbolo di affetto e devozione. Ad accogliere il maestro, Giancarlo Giammetti, amico, socio e compagno di una vita, accompagnato dai “figliocci” Sean e Anthony Sax. Un momento di raccoglimento che ha preceduto l’ingresso del pubblico.

Omaggio di fan e ammiratori

Già nelle prime ore, diverse persone si sono messe in fila per salutare Valentino e rendere omaggio alla sua arte. Ai piedi dell’installazione al centro della piazza sono stati deposti fiori in memoria dello stilista. La bandiera tricolore, esposta a mezz’asta sul palazzo della Fondazione, ricorda a tutti l’importanza del genio italiano che ha conquistato il mondo con eleganza e creatività. Accanto alla salma, i figliocci di Valentino, Sean e Anthony Sax, figli di Carlos Sax, collaboratore e grandissimo amico di Valentino, hanno reso omaggio al maestro, insieme a Giancarlo Giammetti. La loro presenza testimonia i legami profondi e familiari costruiti nel tempo, dove arte, amicizia e affetto personale si intrecciano indissolubilmente.

L’ultimo saluto

La camera ardente resterà aperta oggi e domani, dalle 11 alle 18, per permettere a chiunque di rendere omaggio a Valentino. Il funerale sarà celebrato venerdì presso la chiesa di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, in piazza della Repubblica a Roma, dove si concluderà simbolicamente il percorso terreno dello stilista, ricordato e celebrato come una leggenda della moda.

COPERTINA @IPA

