Brutta disavventura per Aaron, l’ex allievo di Amici 22, che alla fine di un firmacopie è caduto a terra mentre se ne andava. Dalle immagini che possiamo vedere nel video, sembra che non sia stata una semplice scivolata, ma che si sia fatto un bel po’ male tanto da aver bisogno di aiuto per rialzarsi. Ecco cosa è successo.

La caduta di Aaron alla fine del firmacopie

Non è finito bene l’ultimo firmacopie di Aaron, cantante di Amici 22 nonché allievo in quell’edizione di Rudy Zerbi. Come si può vedere in un video che sta girando sul web, l’artista aveva appena concluso il suo incontro con i fan per un firmacopie. Quindi prima di andarsene ha salutato tutti e ha fatto un video-selfie con i presenti.

A questo punto il cantante è sceso dalla postazione in cui si trovava e nel fare il passo è caduto rovinosamente a terra. Non è ben chiaro se abbia messo il piede male o se gli abbia ceduto la caviglia o il ginocchio, fatto sta che ha avuto difficoltà a rialzarsi. Infatti, come si nota sempre dal video, per un momento le persone vicine a lui attendevano che si rialzare da solo, ma quando hanno visto che restava a terra sono corse ad aiutarlo.

Dalle immagini vediamo l’espressione dolorante di Aaron nel momento in cui si rialza con l’aiuto di alcuni suoi assistenti e anche di alcuni soccorritori. Sembra quindi che il cantante non abbia fatto una semplice scivolata, ma che si sia almeno slogato qualcosa. Tra i commenti c’è chi parla del ginocchio, che possa quindi aver fatto una distorsione.

LEGGI ANCHE: Ayle deluso da alcune persone dopo la sua uscita da Amici

Speriamo comunque che non sia accaduto nulla di grave ad Aaron e che si rimetta presto. Noi gli facciamo i nostri più sentiti auguri di pronta guarigione.