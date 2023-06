NEWS

Vincenzo Chianese | 23 Giugno 2023

La gaffe di Achille Lauro

Due anni fa a conquistare l’estate italiana sono stati Achille Lauro, Fedez e Orietta Berti. Il trio ci ha infatti fatto ballare e cantare per settimane con l’iconica Mille, che fin dal primo momento si è rivelata essere una vera e propria hit. Solo in queste ore per i cantanti c’è stata un’attesa reunion a Battiti Live e naturalmente nel corso della kermesse Lauro, Federico e Orietta non hanno potuto fare a meno di esibirsi proprio con il loro brano. Tuttavia a un tratto è accaduto qualcosa che non è passato inosservato, e che ha fatto divertire tutti i presenti, il pubblico da casa e il web. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Nel corso della performance a un tratto proprio Lauro, preso dall’entusiasmo dei fan, ha dimenticato di continuare a cantare Mille, lasciando così scoprire l’uso del playback. Nonostante infatti l’artista non avesse avvicinato il microfono alla bocca, la sua voce ha continuato a cantare, e naturalmente la gaffe ha fatto in breve il giro del web.

Nel mentre in queste settimane Achille Lauro è anche finito al centro dell’attenzione mediatica, per via di un gossip che ha fatto discutere. Tra qualche mese infatti debutterà la terza edizione di Drag Race Italia, che quest’anno si sposterà da Real Time a Paramount+. Secondo le prime voci di corridoio dovrebbero esserci dei cambi nella giuria e stando alle indiscrezioni a non tornare sarebbe Tommaso Zorzi. Ma non solo. Stando a quanto riportato da Amedeo Venza, pare che a prendere il posto del vincitore del Grande Fratello Vip 5 possa essere nientemeno che Lauro.

Al momento tuttavia la notizia non è stata confermata, e non è chiaro se il cantante di Bam Bam Twist sostituirà Zorzi a Drag Race Italia. Non resta che attendere però per saperne di più in merito.