Achille Lauro presenta il progetto Ali tra le Corsie e la struttura di accoglienza per combattere il disagio minorile e la marginalità sociale

La cornice della Biblioteca Nazionale Braidense di Milano ha ospitato il debutto ufficiale della Fondazione Madre, l’ambizioso progetto filantropico ideato da Achille Lauro insieme ad Andrea Marchiori. Non si tratta di una semplice operazione di facciata, ma di un intervento strutturale volto a supportare i minori in difficoltà, offrendo loro percorsi di rinascita attraverso l’ascolto e la cura.

Il presidio di Zagarolo per gli invisibili

Il fulcro operativo della fondazione risiede nell’apertura della Casa Ragazzi Madre a Zagarolo, nei pressi di Roma. La struttura è progettata per accogliere stabilmente tra i 20 e i 25 giovani che vivono al di fuori dei circuiti istituzionali di supporto. Secondo i dati attuali, circa il 15% dei giovani italiani si trova in una condizione di inattività (NEET), un vuoto sociale che Lauro intende colmare fornendo non solo un tetto, ma una vera guida educativa e professionale.

Ali tra le Corsie: supporto nei reparti pediatrici e IPM

Oltre all’accoglienza residenziale, la fondazione promuove l’iniziativa Ali tra le Corsie. Il progetto si focalizza sui contesti più complessi, come i reparti pediatrici e gli Istituti Penali per i Minorenni (IPM). Attraverso laboratori creativi e il coinvolgimento di sportivi e artisti, l’obiettivo è restituire dignità e prospettive a chi vive situazioni di marginalità. “Non ragioniamo come singoli, ma come comunità”, ha ribadito il cantautore, sottolineando l’importanza di donare tempo e competenze ai più fragili.

La simbologia della farfalla e l’impegno a Sanremo 2026

Il logo della fondazione, una farfalla, incarna il concetto di metamorfosi e trasformazione. Durante la presentazione, Achille Lauro ha confermato l’intenzione di portare questo messaggio sociale sul palco del Festival di Sanremo, dove parteciperà come co-conduttore accanto a Carlo Conti e Laura Pausini. L’esposizione mediatica del festival diventerà il volano per coinvolgere altri esponenti del mondo dello spettacolo in una rete di solidarietà concreta e replicabile su scala nazionale.

