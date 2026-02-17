Stasera su Canale 5 va in onda la terza e ultima puntata di Colpa dei sensi, la fiction con protagonista Gabriel Garko: ecco tutte le anticipazioni.

Colpa dei sensi anticipazioni

Questa sera su Canale 5 andrà in onda la terza e ultima puntata di Colpa dei sensi, la fiction con Gabriel Garko che in queste settimane ha appassionato tutto il grande pubblico Mediaset. Ma cosa accadrà e come terminerà la storia di Davide? Andiamo a leggere tutte le anticipazioni e quello che accadrà stasera.

Nel quinto episodio vedremo le conseguenze di quanto accaduto a Enrico. Davide si ritrovata al centro del mistero e sono in molti a guardarlo con diffidenza. Tommaso intanto prosegue la sua indagine e continua a raccogliere indizi. Laura nel frattempo inizia ad essere tormentata. L’amore per Davide infatti è riemerso, tuttavia la donna teme di essere stata ingannata.

Nel sesto e ultimo episodio, che chiuderà la fiction, vediamo proprio Laura che, incinta e provata da quanto accaduto, trova rifugio presso Lidia, dopo essere stata allontana da Davide. L’uomo intanto finisce nel mirino di Tommaso. Sarà proprio Laura a scoprire un dettaglio che porterà chiarezza nella vicenda e la verità è ormai sempre più vicina.

Dove vedere la fiction con Gabriel Garko, orari e streaming

Dopo aver letto le anticipazioni della terza e ultima puntata di Colpa dei sensi, andiamo a scoprire dove possiamo vedere la fiction e tutti gli orari.

La miniserie andrà in onda in prima serata su Canale 5 martedì 17 febbraio 2026, subito dopo la fine de La Ruota della Fortuna.

C’è tuttavia anche la possibilità di vedere la fiction in streaming. Come? Collegandosi semplicemente al sito o all’app di Mediaset Infinity.

