Ospite alla Cerimonia di Chiusura di Milano Cortina 2026 sarà Achille Lauro. L’evento si terrà il 22 febbraio dall’Arena di Verona.

Achille Lauro sarà all’Arena di Verona

Saranno mesi impegnativi, i prossimi, per Achille Lauro. La prossima settimana il celebre cantautore arriverà al Festival di Sanremo 2026 nel ruolo di co-conduttore, al fianco di Carlo Conti e Laura Pausini. Dal 4 marzo, come se non bastasse, l’artista darà il via al suo nuovo tour di palasport, che ha già registrato il tutto esaurito.

Per di più, in estate, Lauro si esibirà negli stadi italiani e anche in queste caso le date sono andate sold out. In attesa di vederlo live, oggi per tutti i fan del cantante è arrivata un’inaspettata sorpresa.

Achille Lauro sarà infatti ospite della Cerimonia di Chiusura delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. L’evento si terrà il prossimo 22 febbraio all’Arena di Verona e di certo già in molti si chiedono cosa accadrà. A salire sul palco, oltre alla voce di Incoscienti Giovani, ci sarà anche Gabry Ponte e si preannuncia uno show carico di emozioni.

Le parole di Lauro

Sui social intanto sono arrivate le prime parole di Achille Lauro, che ha commentato la partecipazione alla Cerimonia di Chiusura delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. In merito, il cantautore ha affermato:

«Sono onorato di prendere parte a un progetto così importante, che celebra la bellezza, lo sport e la forza di unire le persone. Ci vediamo il 22 febbraio all’Arena di Verona alla Cerimonia di Chiusura di Milano Cortina 2026. Vi aspetto».

Ma come ci stupirà dunque Lauro sul palco dell’Arena di Verona? Non resta che attendere la Cerimonia di Chiusura. Appuntamento al domenica 22 febbraio.

