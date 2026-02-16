Il Re del reggaeton Bad Bunny avvistato in Argentina con la storica ex Gabriela Berlingeri dopo il successo al Super Bowl 2026

Il mondo del gossip esplode nuovamente intorno alla figura di Benito Antonio Martínez Ocasio. Dopo aver dominato il palco dell’halftime show al Super Bowl LIX, Bad Bunny ha scelto l’atmosfera suggestiva di Buenos Aires per un appuntamento che profuma di ritorno di fiamma. L’artista portoricano è stato paparazzato in un esclusivo ristorante della capitale argentina in compagnia di Gabriela Berlingeri, la donna che per anni è stata al suo fianco prima della parentesi con Kendall Jenner.

Nonostante la presenza massiccia della security, Bad Bunny si è mostrato estremamente disponibile con i fan presenti, dispensando selfie e sorrisi. Tuttavia, l’attenzione dei presenti era tutta per la complicità mostrata con Gabriela. La designer portoricana, apparsa radiosa e perfettamente a suo agio, sembra aver ritrovato quel feeling speciale con il cantante che molti davano per spacciato dopo le turbolenze degli ultimi due anni.

La cronostoria di un legame indissolubile

Il legame tra Benito e Gabriela affonda le radici nel lontano 2017. Per oltre un lustro la coppia ha rappresentato un binomio perfetto, non solo nella vita privata ma anche nel business. La Berlingeri ha infatti firmato collaborazioni vocali in hit mondiali come El Apagón e En Casita. Dopo la rottura del 2022 e il chiacchieratissimo flirt di Bad Bunny con Kendall Jenner, i segnali di riavvicinamento erano già emersi a maggio 2024.

Adesso, la cena a Buenos Aires sembra confermare che la distanza non ha scalfito il loro legame. Negli Stati Uniti i tabloid parlano già di un “nuovo capitolo”, mentre i fan più accaniti citano il brano BAILE INoLVIDABLE come una dedica neanche troppo velata alla designer.

Chi è Gabriela Berlingeri la musa di Bad Bunny

Oltre a essere l’ex storica del cantante, Gabriela è una stimata designer di gioielli e imprenditrice di successo. Con un seguito di 2,4 milioni di follower su Instagram, ha saputo costruire un’identità solida che va oltre il riflesso della popolarità del partner. Il suo profilo social, un mix di estetica caraibica e lifestyle di lusso, è l’occhio indiscreto dei fan per captare ogni minimo indizio su quello che potrebbe essere il matrimonio più atteso dell’anno, nonostante le smentite di rito.

