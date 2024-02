Chi è Ada Egidio di Cash of Trash? Età, vita privata e Instagram

NEWS

Andrea Sanna | 20 Febbraio 2024

Chi è

Tra i mercanti di Cash of Trash c’è anche Ada Egidio: chi è, età, vita privata, marito e Instagram dove poterla seguire

Presente dalla prima stagione di Cash of Trash conosciamo meglio chi è la mercante del programma Ada Egidio. Tutto su di lei, dall’età al marito e figli, dove seguirla su Instagram e social e la sua carriera.

Ada Egidio età e biografia

Quanti anni ha Ada Egidio? Sbirciando sulla sua biografia sappiamo che ha 40 anni di età. Non sappiamo la data di nascita completa così come il luogo di nascita.

Non sappiamo dirvi molto altro nemmeno per quanto riguarda altezza e peso.

Queste sono le poche informazioni che abbiamo circa la sua biografia.

Vita privata

Della vita privata di Ada Egidio sappiamo che è nata in una famiglia di collezionisti e fin da piccola ha girato l’Europa tra mostre, fiere, mercati ed esposizioni al seguito dei genitori, come si apprende dal suo sito.

Non sappiamo molto di lei, ma Ada Egidio dovrebbe avere un marito e una figlia di nome di nome Carola. Peraltro ha un bassottino al quale è molto affezionata. Ma non sappiamo molto altro in merito.

Dove seguire Ada Egidio: Instagram e social

Se volete seguire più da vicino Ada Egidio sui social potete farlo su Facebook ma anche Instagram, digitando @adanove nella barra di ricerca. Qui posta momenti di vita privata e lavorativa e non manca occasione di mettere in mostra, in alcuni scatti, il suo fisico e i tatuaggi.

Ha un sito ufficiale costantemente aggiornato con tante curiosità è informazioni, che potete recepire facilmente. Queste vi porteranno senza dubbio a conoscere qualcosa in più su di lei e sul suo importante lavoro.

Carriera

Passiamo ora alla carriera di Ada Egidio. Grazie ai suoi genitori ha sempre viaggiato e si è sempre interessata dell’arte e cultura in generale. Come si apprende dal suo sito è stata “sedotta” dall’epoca francese e inglese che va dal 1920 al 1960.

L’arte l’ha quindi portata a fare un viaggio di scoperte e farne dunque un lavoro. Ha uno spazio espositivo dal 2009, di cui è curatrice, dal nome Collezionando Gallery.

Dal 2021 è nel cast fisso di Cash of Trash.

Ada Egidio a Cash of Trash

Dalla prima stagione di Cash of Trash tra i mercanti troviamo anche Ada Egidio, considerata “schietta e audace” e sempre pronta quando fiuta l’affare.

Nel programma condotto da Paolo Conticini, con la presenza dell’esperto d’arte Alessandro Rosa, insieme alla Egidio troviamo altri mercanti. Chi sono? Eccoli qui a seguire: Giano Del Bufalo (fratello dell’attrice Diana Del Bufalo), Giovanni De Santis, Roberta Tagliavini e Stefano D’Onghia.