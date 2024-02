Chi è Stefano D’Onghia di Cash or Trash? Età e Instagram

NEWS

20 Febbraio 2024

Chi è

Perito estimatore Stefano D’Onghia è uno dei mercanti del programma Cash or Trash, condotto da Paolo Conticini. Conosciamolo insieme attraverso alcune delle curiosità sul suo conto: età, vita privata, moglie, carriera e dove seguirlo su Instagram.

Stefano D Onghia età e biografia

Qual è l’anno di nascita e quanti anni ha? L’età di Stefano D’Onghia di Cash or Trash non è nota così come non sappiamo l’anno di nascita. Molto riservato non ha reso pubbliche queste informazioni.

Della sua biografia sappiamo che da sempre è appassionato di collezionismo. Per scoprire qualcosa in più sul suo lavoro, invece, ci soffermeremo maggiormente nella parte dedicata alla carriera.

La vita privata del Dongi

Della vita privata di Stefano D’Onghia (o del Dongi se preferite) abbiamo qualche informazione? È sposato? La risposta è sì, sappiamo che ha una moglie ed è anche papà!

Dove seguire Stefano D Onghia: Instagram e social

Se siete fan di Cash or Trash non potete che seguire sui social Stefano D’Onghia.

Presente nelle maggiori piattaforme, da Facebook a Instagram il Dongi, giudice della trasmissione sul Nove, pubblica regolarmente e condivide tanto del suo lavoro, meno della sua vita privata.

Ha anche un sito dov’è possibile recepire tutte le informazioni sul suo conto.

Carriera

Qualche news in più l’abbiamo invece sulla carriera di Stefano D’Onghia. Il Dongi sin da giovanissimo ha amato il collezionismo e ha trasformato questa passione nel suo lavoro.

Dopo anni di studio D’Onghia ha aperto una galleria d’arte, che gli ha permesso di lavorare con artisti ed editorie di arti grafiche. Con il tempo è stato anche docente di Storia dell’arte per Workshop di Design, presso Istituti superiori e corsi legati alle Tecniche di Valutazione.

Attualmente come lavoro esegue stime e perizie per inventari, eredità accanto ad avvocati, architetti e notai, ma anche per il Tribunale di Verona e Procura della Repubblica. È anche iscritto all’Albo dei C.T.U. del Tribunale di Verona.

Altra cosa che abbiamo scoperto dalla biografia del Dongi è che gestisce un second hand shop. Lui stesso ha spiegato che si tratta di “compravendita di opere d’arte, di antiquariato e curiosità”. Tutto questo gli ha dato modo di perfezionare ancor di più il suo lavoro.

È anche in grado di poter fornire di servizio di vendita dei beni con un personale qualificato.

In carriera Stefano D’Onghia ha anche partecipato ad altre trasmissioni prima di Cash or Trash, tra cui La Cuoca Bendata, Guess My Age e I Soliti Ignoti.

Stefano D Onghia a Cash or Trash

A partire dalla prima stagione è tra i mercanti di Cash or Trash. Il programma in onda sul Nove ha come conduttore Paolo Conticini. Ad affiancarlo l’esperto d’arte Alessandro Rosa.

Nel programma tra gli altri mercanti: Ada Egidio, Giano Del Bufalo (fratello dell’attrice Diana Del Bufalo), Giovanni De Santis e Roberta Tagliavini.