Chi è Roberta Tagliavini? Età, marito e Instagram

Andrea Sanna | 20 Febbraio 2024

Chi è

Mercante d’arte e personaggio TV, Roberta Tagliavini oggi la vediamo in onda sul Nove nel programma Cash or Trash. Ma cosa sappiamo di lei: chi è, l’età, la vita privata tra marito e figli, Instagram e la carriera.

Roberta Tagliavini età, altezza e biografia

Quanti anni ha Roberta Tagliavini? Nata a Bologna il 20 novembre 1941, sotto il segno dello Scorpione, la sua età è di 82 anni. Non sappiamo altezza e peso.

Figlia unica è stata figlia di madre operaia metalmeccanica e da padre infermiere.

Dopo il trasferimento a Milano nel 1963, ha viaggiato molto e grazie a Parigi si è appassionato allo stile Liberty. Ciò le ha permesso, come vedremo di aprire la prima galleria d’arte.

Vita privata

Chi è il marito di Roberta Tagliavini e dove abita? Partiamo con il dire che ha una casa a Brera. Per quanto riguarda la sua vita privata invece sappiamo che si è sposata molto giovane. Il divorzio è arrivato nel 1972 con il primo marito. Insieme hanno avuto una figlia di nome Malena.

Chiuso il matrimonio, Roberta si è risposata con il produttore discografico Alberto Martinelli (scomparso nel 2017). Da questo matrimonio nel 1975 è nato il secondogenito di nome Mattia. La Tagliavini e suo figlio hanno spesso lavorato insieme in TV.

Alcuni si domandano quale sia il suo patrimonio ma non ci è dato saperlo.

Dove seguire Roberta Tagliavini: Instagram e social

Come contattare Roberta Tagliavini? Vi basta semplicemente consultare i suoi social e siti ufficiali. Su Instagram ha un profilo (@roberta_tagliavini) dove pubblica tutto ciò che riguarda la sua vita lavorativa e privata.

Carriera

Come abbiamo detto la carriera di Roberta si è formata tra Milano e Parigi, quando si è appassionata allo stile Liberty. Questo le ha permesso di aprire la prima galleria d’arte in Piazza San Babila nel capoluogo lombardo.

Alcuni anni più tardi, nel 1979 ha modificato la sua attività dando origine a Robertaebasta. In seguito la galleria si è spostata in zona Brera e insieme al figlio dal 1994 ha aperto a 4 gli spazi espositivi.

Nel 2017 invece a Londra, nel quartiere di Chelsea ha aperto un’altra galleria Robertaebasta.

Nel corso della sua carriera l’abbiamo vista presente in diversi programmi televisivi, come possiamo vedere qui a seguire.

La mercante di Brera

Partiamo dal 2021 quando Roberta Tagliavini è stata conduttrice de La mercante di Brera. Una trasmissione di 8 puntate in onda sul canale Nove. Insieme a lei nella trasmissione anche il figlio Mattia Martinelli e il designer di interni Tommy Demartis.

Roberta Tagliavini a Cash or Trash

Sempre dallo stesso anno la vediamo tra i mercanti di Cash or Trash. La trasmissione, in onda sempre sul Nove, vede alla conduzione Paolo Conticini insieme all’esperto d’arte Alessandro Rosa.

Nel programma tra gli altri mercanti: Ada Egidio, Giano Del Bufalo (fratello dell’attrice Diana Del Bufalo), Giovanni De Santis e Stefano D’Onghia.

Questa è casa mia!

Al 2022 risale invece il ruolo di giudice di Roberta Tagliavini nel programma Questa è casa mia!. Il format di Real Time ha visto al timone di conduzione Tommaso Zorzi.

Insieme alla Tagliavini a giudicare anche Stefania Orlando, Barbara Foria e Nicola Conversa.

Cortesie per gli ospiti

Non tutti ricorderanno forse, ma nel 2022 è stata anche concorrente di Cortesie per gli ospiti. Insieme al figlio Mattia ha sfidato Tommaso Zorzi e la madre Armanda nel game-show Cortesie per gli ospiti, in onda su Real Time.