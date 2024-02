Chi è Giovanni De Santis mercante di Cash or Trash? Età

NEWS

Andrea Sanna | 20 Febbraio 2024

Chi è

Siete curiosi di conoscere meglio il mercante Giovanni De Santis del programma Cash or Trash? Qui vi riportiamo alcune informazioni che lo riguardano come chi è, la sua età e vita privata, dove seguirlo su Instagram e la carriera.

Giovanni De Santis età e biografia

Dov’è nato il mercante Giovanni De Santis? Del protagonista di Cash or Trash purtroppo non abbiamo grosse informazioni circa la sua biografia.

Non sappiamo quando e dov’è nato, pensiamo a Milano o provincia, ma non ne abbiamo certezza effettiva. Di conseguenza non siamo in grado di dirvi l’età e la data di nascita.

Tra le poche cose di cui siamo a conoscenza è che si fa chiamare anche Gianni.

Vita privata

Il mercante Giovanni De Santis di Cash or Trash ha una moglie e dei figli? Della vita privata sappiamo che è sposato insieme a Cristiana e insieme formano una splendida famiglia insieme ai loro figli, Margherita e Pietro.

Insieme a sua moglie gestisce il negozio Antiquariando di Milano.

Dove seguire Giovanni De Santis di Cash or Trash: Instagram e social

Seguite Cash or Trash e volete seguire più da vicino i mercanti? Potete farlo tramite i social network.

Per esempio Giovanni De Santis detiene un profilo Instagram dov’è possibile sostenerlo e seguire il suo lavoro più da vicino.

Carriera

Per quel che riguarda invece la sua carriera, come detto in precedenza, Giovanni insieme a sua moglie gestisce un negozio a Milano. La sua passione per il collezionismo però è nata quando era solo un bambino.

In tenera età infatti si divertiva a collezionare e rivendere fumetti e questa passione, nata per gioco, ha cominciato a prenderla sul serio.

De Santis da quel momento in poi è sempre andato alla ricerca di prodotti da rivendere. Pensiamo alle scatole di latta di cui oggi vanta un migliaio di pezzi.

Giovanni De Santis a Cash or Trash

Dalla terza stagione di Cash or Trash lo ritroviamo nel cast nel ruolo di mercante. La trasmissione che è possibile vedere sul Nove vede come conduttore Paolo Conticini e l’esperto d’arte Alessandro Rosa.

Tra gli altri mercanti segnaliamo: Ada Egidio, Giano Del Bufalo (fratello dell’attrice Diana Del Bufalo), Roberta Tagliavini e Stefano D’Onghia.