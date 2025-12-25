L’attore statunitense combatteva contro un tumore dal 2022. Amato dal pubblico per i suoi ruoli comici, aveva lavorato anche in Friends

Lutto nel mondo delle serie TV

Il mondo della televisione americana piange Pat Finn, attore conosciuto dal grande pubblico per le sue apparizioni in sitcom cult come Friends (dove interpretava il dottor Roger), The Middle e Seinfeld.

Finn è morto a 60 anni, lunedì 22 dicembre, nella sua casa di Los Angeles dopo una lunga battaglia contro un tumore iniziata nel 2022. La notizia è stata diffusa dai media statunitensi e confermata dal suo rappresentante.

Una vita dedicata alla comicità

La famiglia ha voluto ricordarlo con parole semplici ma intense: una vita segnata da risate, amore e amicizia, con lo sport come compagno inseparabile. Finn era un tifoso appassionato dei Chicago Bears, una passione che lo ha accompagnato fino all’ultimo.

Chi era Pat Finn – Biografia e carriera

Nato il 31 luglio 1965 a Evanston, Illinois, e cresciuto a Wilmette, Pat Finn – all’anagrafe Patrick Cassidy Finn – aveva mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo dopo gli studi alla Loyola Academy e la laurea alla Marquette University nel 1987.

Durante gli anni universitari scoprì l’amore per la comicità e per l’improvvisazione, creando un forte legame con Chris Farley, destinato a diventare una stella della comicità americana.

Il ricordo del pubblico

Attore brillante, capace di trasformare anche pochi minuti in scena in momenti memorabili, Pat Finn rimane nel cuore degli spettatori come caratterista versatile e genuinamente umano.

Il suo percorso artistico lascia un’eredità ricca di sorrisi; un talento che ha saputo conquistare chi lo ha seguito nelle sue tante apparizioni.