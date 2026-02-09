Addio alla Contessa Patrizia De Blanck, si spegne a 85 anni: il dolore straziante della figlia Giada per la perdita dell’amata mamma

Il mondo della televisione italiana piange la scomparsa della contessa Patrizia De Blanck, spentasi all’età di 85 anni. La notizia, che ha immediatamente fatto il giro del web, è stata confermata dalla figlia Giada attraverso un toccante annuncio social. La “Contessa del popolo”, nota per la sua schiettezza e il carattere indomito, lascia un vuoto incolmabile nel panorama dell’intrattenimento, dove aveva saputo declinare il concetto di nobiltà in una chiave moderna, ironica e profondamente umana. Da tempo la De Blanck lottava contro una patologia complessa, affrontata con estremo riserbo e dignità.

L’annuncio di Giada e il ricordo di un’icona televisiva

 

Attraverso un post su Instagram carico di commozione, Giada De Blanck ha condiviso il proprio dolore, definendosi “dilaniata da una sofferenza inspiegabile”. Il legame tra madre e figlia, cementato da anni di apparizioni pubbliche e una dedizione privata assoluta, emerge nelle parole di Giada, che descrive la madre come un punto di riferimento vitale. Patrizia non è stata solo una protagonista dei salotti televisivi, da Domenica In a Chiambretti c’è, ma anche una colonna dei reality show più seguiti, come L’Isola dei Famosi e il Grande Fratello Vip, dove la sua personalità vulcanica aveva conquistato diverse generazioni di telespettatori.

Le parole della figlia Giada:

“Con immenso dolore, annuncio la scomparsa di mia mamma, la Contessa Patrizia De Blanck. Mia madre è stata una figura iconica, che ha segnato un’epoca di eleganza, romanticismo e autenticità. Con lei si chiude un capitolo insostituibile della mia vita e di un’intera epoca. Il suo coraggio, la sua forza e la sua luce vivranno per sempre in me. Ringrazio chi l’ha amata. Riposa in pace, mamma, per sempre nel mio cuore. Con tanta difficoltà scrivo questo messaggio, non ho la forza neanche di parlare. Chi mi conosce sa che per me la mia mamma era tutto. Avevamo un rapporto stupendo: era la mia migliore amica, il mio punto di riferimento, la mia vita. Ho dedicato la mia vita a lei con amore, cura, determinazione e dedizione, e tante volte siamo riuscite a vincere insieme e spesso sono riuscita a salvarla …
Questa volta, nonostante abbia fatto l’impossibile e lottato con tutte le mie forze, non è bastato. speravo come altre volte che avremmo da guerriere quali siamo sempre state vinto anche questa battaglia con la forza dell’amore. Ho affrontato un percorso durissimo e doloroso senza crollare, per me e per lei, cercando di infonderle forza e amore fino all’ultimo. Per scelta ho vissuto tutto nel silenzio e nella riservatezza, in un momento estremamente delicato e terribile per tutte e due proteggendola da tutto, dalla sua devastante malattia e affrontando il dolore lontano da tutti. Sono profondamente segnata da questo percorso difficile e doloroso e dilaniata da una sofferenza che non si può spiegare: con lei se n’è andata una parte di me. Vivrò per due, questa è la promessa. Vivrò per lei, che vive dentro di me e nel mio cuore per sempre. Neanche la morte potrà dividerci”.

La battaglia silenziosa contro la malattia devastante

 Negli ultimi tempi, la contessa si era allontanata dai riflettori per affrontare un percorso clinico durissimo. Giada ha rivelato di aver vissuto questo periodo nel silenzio più assoluto, cercando di proteggere la privacy della madre durante quella che ha definito una “malattia devastante”. Nonostante gli sforzi e una lotta condotta “da guerriere”, l’epilogo è stato purtroppo inevitabile.

La redazione di Novella2000 e il Direttore Roberto Alessi, amico di lunga data della Contessa Patrizia De Blanck, si stringono al dolore della famiglia e della figlia Giada.

Seguite Novella 2000 anche su: FacebookInstagram e X