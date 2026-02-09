Cronaca | News | Televisione
Addio a Patrizia De Blanck, la Contessa aveva 85 anni. Il dolore straziante della figlia Giada
Addio alla Contessa Patrizia De Blanck, si spegne a 85 anni: il dolore straziante della figlia Giada per la perdita…
Addio alla Contessa Patrizia De Blanck, si spegne a 85 anni: il dolore straziante della figlia Giada per la perdita dell’amata mamma
Il mondo della televisione italiana piange la scomparsa della contessa Patrizia De Blanck, spentasi all’età di 85 anni. La notizia, che ha immediatamente fatto il giro del web, è stata confermata dalla figlia Giada attraverso un toccante annuncio social. La “Contessa del popolo”, nota per la sua schiettezza e il carattere indomito, lascia un vuoto incolmabile nel panorama dell’intrattenimento, dove aveva saputo declinare il concetto di nobiltà in una chiave moderna, ironica e profondamente umana. Da tempo la De Blanck lottava contro una patologia complessa, affrontata con estremo riserbo e dignità.
L’annuncio di Giada e il ricordo di un’icona televisiva
Attraverso un post su Instagram carico di commozione, Giada De Blanck ha condiviso il proprio dolore, definendosi “dilaniata da una sofferenza inspiegabile”. Il legame tra madre e figlia, cementato da anni di apparizioni pubbliche e una dedizione privata assoluta, emerge nelle parole di Giada, che descrive la madre come un punto di riferimento vitale. Patrizia non è stata solo una protagonista dei salotti televisivi, da Domenica In a Chiambretti c’è, ma anche una colonna dei reality show più seguiti, come L’Isola dei Famosi e il Grande Fratello Vip, dove la sua personalità vulcanica aveva conquistato diverse generazioni di telespettatori.
Le parole della figlia Giada:
La battaglia silenziosa contro la malattia devastante
Negli ultimi tempi, la contessa si era allontanata dai riflettori per affrontare un percorso clinico durissimo. Giada ha rivelato di aver vissuto questo periodo nel silenzio più assoluto, cercando di proteggere la privacy della madre durante quella che ha definito una “malattia devastante”. Nonostante gli sforzi e una lotta condotta “da guerriere”, l’epilogo è stato purtroppo inevitabile.
La redazione di Novella2000 e il Direttore Roberto Alessi, amico di lunga data della Contessa Patrizia De Blanck, si stringono al dolore della famiglia e della figlia Giada.
Seguite Novella 2000 anche su: Facebook, Instagram e X