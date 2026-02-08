Sette sigilli per l’Italia: la scalata azzurra tra ghiaccio e neve olimpica

Le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 entrano nel vivo e l’Italia risponde presente con una progressione costante sul podio. Il bottino attuale della spedizione azzurra conta 7 medaglie complessive: un oro pesante, due argenti di strategia e quattro bronzi di pura grinta. Un rullino di marcia che conferma la competitività del movimento italiano in diverse discipline, dal ghiaccio delle piste di velocità alle vette innevate.

Biathlon e Pattinaggio: la domenica dei podi azzurri

La giornata dell’8 febbraio ha regalato emozioni forti ai tifosi. Nella staffetta mista di Biathlon, il quartetto composto da Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer, Tommaso Giacomel e Lukas Hofer ha centrato un argento di squadra magistrale, arrendendosi solo alla Francia. Contemporaneamente, sul ghiaccio del pattinaggio di velocità, Riccardo Lorello ha sorpreso tutti nei 5000 metri conquistando il bronzo, in una gara che ha visto Davide Ghiotto sfiorare il podio per un soffio.

Discesa Libera e Snowboard: le leggende e le conferme

Lo sci alpino continua a regalare soddisfazioni. Sofia Goggia ha completato la sua collezione personale in discesa libera con un bronzo che sa di storia, dichiarando con orgoglio che era l’unico colore che ancora le mancava in bacheca. Tra gli uomini, spiccano l’argento di Giovanni Franzoni e il bronzo dell’eterno Dominik Paris. Non è da meno lo snowboard, dove Lucia Dalmasso ha vinto un teso derby azzurro contro Elisa Caffont per il bronzo nel gigante parallelo. Il punto più alto resta però l’oro di Francesca Lollobrigida, regina indiscussa del pattinaggio.

Leggi anche: Milano Cortina 2026, chi sono gli azzurri favoriti alle Olimpiadi

Seguite Novella 2000 anche su: Facebook, Instagram e X