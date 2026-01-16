Il cantante Tony Dallara, all’anagrafe Antonio Lardera, si è spento oggi all’età di 89 anni. La sua carriera è indissolubilmente legata a numerosi brani che hanno segnato la storia della canzone italiana

È morto Tony Dallara. Il cantante, il cui vero nome era Antonio Lardera, aveva 89 anni. Figura centrale della musica leggera italiana, il suo nome è indissolubilmente legato a brani che hanno fatto la storia della canzone italiana, come Come prima, Romantica, Ti dirò e Bambina, bambina. Dalla fine degli anni Cinquanta, le sue interpretazioni contribuirono a cambiare il modo di cantare e i gusti del pubblico. Considerato uno dei primi “urlatori”, Dallara fu uno dei protagonisti assoluti della scena musicale tra la fine degli anni Cinquanta e l’inizio dei Sessanta, diventando uno degli artisti più amati della sua generazione e lasciando un’impronta duratura con uno stile vocale innovativo e numerosi successi senza tempo.

