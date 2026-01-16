Un giovanissimo interprete napoletano debutta nel cast della serie Sky Original dedicata alle radici della celebre saga criminale

Antonio Incalza debutta in “Gomorra – Le Origini”. Un altro giovane talento della PM5 Talent diretta da Peppe Mastrocinque entra nel mondo della serialità televisiva. Si tratta di Antonio Incalza, classe 2015, che fa il suo esordio in “Gomorra – Le Origini”, l’attesissimo prequel in sei episodi dell’epica saga crime Sky Original tratta dal bestseller di Roberto Saviano. La serie, prodotta da Sky Studios e Cattleya (parte di ITV Studios), è stata creata da Leonardo Fasoli, Maddalena Ravagli e Roberto Saviano, con la regia e supervisione di Marco D’Amore. Dal 9 gennaio è disponibile in esclusiva su Sky e in streaming su NOW, pronta a conquistare vecchi e nuovi fan della saga.

Il piccolo Fucariello e le sue avventure

Nella serie, Antonio Incalza interpreta Fucariello, un bambino orfano sempre alla ricerca di qualche guaio e di qualcosa da mettersi nello stomaco. Insieme a Manuele, Lello e Toni, fa parte del gruppo di inseparabili amici di Pietro, condividendo con loro le avventure più rocambolesche e difficili delle strade napoletane. Il personaggio di Fucariello rappresenta l’innocenza e la fame di vita dei più piccoli, immersi in un contesto complesso, ma capaci di affrontarlo con vitalità e curiosità.

Un talento cresciuto alla PM5 Talent

Antonio Incalza, nato nel 2015, frequenta la quinta elementare a Napoli e studia recitazione alla PM5 Talent, scuola diretta da Peppe Mastrocinque. Dopo un piccolo ruolo ne “Il Treno dei Bambini”, il giovane attore napoletano ha avuto l’opportunità di intraprendere una nuova e importante avventura nella serie “Gomorra – Le Origini”. Nonostante la giovanissima età, Antonio dimostra già una notevole determinazione nel voler coltivare il suo talento e costruirsi una carriera nel mondo dello spettacolo.

Le emozioni del debutto sul set

Incalza racconta con entusiasmo la sua prima grande esperienza sul set: «Far parte del cast di questa serie è per me davvero importante. Ho conosciuto tantissime persone, stretto nuove amicizie ed ho iniziato a capire realmente com’è la vita su un set». Prosegue poi spiegando: «Il mio ruolo è quello di Fucariello, un bambino che vive nella povertà, ma nonostante tutto non si lascia scoraggiare. In alcuni dei suoi aspetti mi riconosco molto, soprattutto perché come me ama molto mangiare». Infine, il giovane attore conclude: «Questa esperienza mi ha lasciato tanto… Mi auguro che il personaggio di Fucariello possa piacere al pubblico, come tutta la serie». Nel cast completo figurano anche Luca Lubrano, Francesco Pellegrino, Flavio Furno, Tullia Venezia, Fabiola Balestriere, Antonio Buono, Ciro Burzo, Luigi Cardone, Mattia Francesco Cozzolino, Antonio Del Duca, Junior Rancel Rodriguez Arcia, Antonio Incalza, Renato Russo, Ciro Capano, Biagio Forestieri e Veronica D’Elia.

