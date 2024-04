Addio di Amadeus alla Rai, Fiorello interviene: “Stanno preparando un comunicato”

Spettacolo

Nicolò Figini | 11 Aprile 2024

Amadeus

Fiorello questa mattina a Viva Rai 2 ha parlato del presunto addio di Amadeus alla Rai. Ecco tutto ciò che ha affermato in comico in diretta.

Fiorello sul presunto addio di Amadeus alla Rai

Da diversi giorni si sta vociferando di un addio da parte di Amadeus alla Rai in quanto sembrerebbe che le trattative per il rinnovo del contratto siano in pausa. Ovviamente si tratta solo di indiscrezioni, che si stanno facendo sempre più insistenti. Pare si stia anche pensando a un possibile sostituto alla conduzione di Affari Tuoi e tra i candidati ci sarebbe Stefano De Martino.

Ovviamente non abbiamo idea di che cosa accadrà perché ancora nessuno ha confermato o smentito, di conseguenza tutto ciò va preso con le pinze. Questa mattina, a Viva Rai 2, Fiorello ha messo di nuovo in agitazione tutti i fan del presentatore. Nel corso della puntata ha rivelato che la Rai starebbe preparando un comunicato ufficiale e presto il pubblico saprà la verità:

“Ci sarà una dichiarazione Rai: non è facile comunicare quello che devono comunicare. Non posso dire niente perché ci sarà un comunicato Rai. Lo stanno preparando, però lo decido io quando uscirà.

‘Amadeus alla prova del Nove?’, ‘Amadeus verso l’addio, raggiungerà Fazio’. Facciamo un sondaggio col pubblico, chi pensa che Amadeus andrà via dalla Rai e approderà su un altro canale?”.

Sappiamo che Fiorello è un gran giocherellone e mattacchione, per tale ragione anche le sue parole vanno prese con grande cautela. Potrebbe anche essere che stia semplicemente giocando con il pubblico inconsapevole per il solo gusto di farlo. La conferma definitiva l’avremo soltanto nel momento in cui a parlare sarà la Rai o Amadeus stesso.

Stando agli ultimi rumor pare che il conduttore si potrebbe trasferire sul canale NOVE, ovvero la stessa rete che oggi ospita anche Fabio Fazio. Sarà davvero così? Seguiteci per non perdervi tutte le prossime news.