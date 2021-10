Arriva il nuovo album di Adele

Dopo 6 lunghi anni di attesa finalmente Adele è tornata sulle scene musicali con il suo nuovo singolo, Easy On Me, rilasciato proprio oggi. Il brano, che sta già scalando le classifiche mondiali, anticipa il nuovo album di inediti della cantante, 30, che verrà pubblicato il prossimo 19 novembre. Poche ore fa così sui social l’artista ha annunciato l’arrivo di questo progetto, e in merito ha affermato:

“Di certo non ero per niente vicina a dove speravo di essere quando ho iniziato questo disco. Piuttosto il contrario. E nonostante ciò ero coscientemente pronta a gettarmi in un labirinto fatto di confusione e tumulto interiore. […] Ho imparato molte verità spiacevoli su di me lungo il percorso. Ho gettato via diversi veli, ma mi sono anche avvolta in nuovi. Scoperto utili e sane mentalità da seguire, e mi sento come se avessi ritrovato nuovamente le mie emozioni. Mi sento addirittura di dire che non mi sono mai sentita più serena in tutta la mia vita. Quindi, sono finalmente pronta a pubblicare questo album. È stato il mio ‘corri o muori’ nel periodo più turbolento della mia vita. […] Ho faticosamente ricostruito la mia casa e il mio cuore da quel momento, e questo album lo racconta. Ma sappiate che la casa è dove c’è il cuore”.

Tuttavia in molti si stanno chiedendo perché il nuovo album di Adele si chiami 30, nonostante a oggi lei abbia 33 anni. La risposta è semplice. Così come accaduto per i suoi lavori precedenti, 19, 21 e 25, la cantante, che non aveva quegli anni quando i dischi sono stati pubblicati, ha deciso di fare una scelta ben precisa. Gli anni dell’artista infatti si riferiscono al momento in cui inizia la lavorazione dell’album.

In questo caso dunque 30 rimanda al 2018, anno in cui Adele ha iniziato a scrivere questo nuovo progetto e anno in cui ha compiuto proprio 30 anni! Non resta che attendere dunque il 19 novembre per scoprire come la cantante ci stupirà stavolta.

