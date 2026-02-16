La star britannica Adele fotografata nel centro della Capitale durante le riprese di Cry to Heaven

Roma domina ancora la scena del cinema internazionale. La cantante Adele è apparsa tra le strade del centro storico. Questo avvistamento conferma le voci sul suo ruolo nel prossimo film di Tom Ford. Molti testimoni hanno visto l’artista all’uscita del ristorante Il Bolognese, luogo iconico per l’élite romana. Per sconfiggere il freddo di metà febbraio, la popstar ha indossato una sciarpa Burberry avvolta sul capo. Ha cercato di mantenere un profilo basso prima di salire su una limousine scura.

Adele nel cast di Cry to Heaven tra Roma e Caserta

La voce di Someone like you non si trova in Italia per la musica. La star partecipa infatti alle riprese di Cry to Heaven, l’attesa pellicola diretta dallo stilista Tom Ford. Il progetto segna il ritorno del regista dietro la macchina da presa dopo dieci anni di assenza. La produzione ha scelto Adele personalmente per un cast stellare. Tra i colleghi sul set figurano Nicholas Hoult, Aaron Taylor-Johnson e Colin Firth. Le riprese dureranno nove settimane e coinvolgeranno anche la città di Caserta.

Esordio cinematografico per l’interprete di Hello

La sceneggiatura si ispira al romanzo Un grido fino al cielo di Anne Rice. Durante il soggiorno romano, Adele ha mostrato uno stile sobrio ma impeccabile. Ha abbinato un trench nero a jeans a zampa e sneakers bianche. Nonostante la sua nota riservatezza, i fan hanno subito diffuso gli scatti sui social. Questo debutto rappresenta uno dei momenti più attesi della stagione cinematografica 2026. La curiosità del pubblico resta altissima per questa nuova veste dell’artista.

Una carriera da record tra musica e grande schermo

Con 120 milioni di dischi venduti, Adele entra nel mondo del cinema con estrema maturità. Ha già vinto un Premio Oscar per Skyfall, dimostrando un legame forte con il settore cinematografico. Ora la sfida si sposta sulla recitazione pura. Molti esperti si chiedono come la sua sensibilità si sposerà con l’estetica rigorosa di Tom Ford. Roma intanto si gode l’atmosfera da “Hollywood sul Tevere”.

