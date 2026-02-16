Dopo aver vinto ben due medaglie d’oro alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, Federica Brignone sembrerebbe aver trovato anche l’amore.

Nuovo amore per Federica Brignone?

In queste ore il nome di Federica Brignone è sulla bocca di tutti. La campionessa azzurra è infatti entrata nella storia, dopo aver conquistato ben due medaglie d’oro alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Si tratta di un risultato epico, che porta l’atleta nell’olimpo dei più grandi. Prima di lei, solo altri tre italiani erano riusciti a vincere due ori individuali durante le Olimpiadi invernali e di certo questo è un risultato incredibile.

Mentre i Giochi stanno procedendo a gonfie vele per la Brignone, sembrerebbe che anche la vita privata della sportiva sia ricca di novità. Stando a quanto si mormora infatti la campionessa avrebbe un nuovo amore, che sarebbe stato avvistato a Cortina a fare il tifo per lei.

Secondo quanto riferisce Il resto del carlino, a far battere il cuore a Federica Brignone sarebbe stato James Mbaye. L’uomo, come si legge, sarebbe rimasto vicino ai familiari della sportiva per tutta la durata della gara e in seguito avrebbe festeggiato con loro dopo l’oro vinto dall’atleta azzurra.

Ma chi è James Mbaye, presunto fidanzato della Brignone?

Ma chi è dunque James Mbaye e cosa sappiamo sul presunto nuovo amore di Federica Brignone? L’uomo, stando alle informazioni trapelate, ha 36 anni, la stessa età della campionessa di scii, e ha anche un passato come sportivo,

Dopo essere cresciuto in Senegal, James ha giocato a basket nelle giovanili di Rimini Bellaria, per poi passare tra la serie D e C. Tra il 2020 e il 2021 è stato annunciato come nuovo innesto dei Bulldogs di Calenzano, nel ruolo di ala grande.

In seguito tuttavia Mbaye ha lasciato il mondo del basket e ha iniziato a lavorare come modello. A quel punto ha iniziato a girare l’Europa, e non solo, e ha sfilato su alcune importanti passerelle.

Oggi il suo nome viene dunque affiancato a quello di Federica Brignone. Al momento tuttavia i due non hanno ancora confermato la relazione e di conseguenza i gossip sono da prendere con le pinze, in attesa di conferme.

