Vincenzo Chianese | 30 Agosto 2023

Ballando con le stelle

Le parole di Giorgio Manetti

In questi ultimi giorni si è parlato spesso di Giorgio Manetti. Come sappiamo l’ex Cavaliere per anni è stato uno dei protagonisti assoluti del Trono Over di Uomini e Donne, e la sua storia con Gemma Galgani ha fatto a lungo discutere. Pochi giorni fa intanto Giorgio è tornato al centro del gossip. Amedeo Venza ha infatti parlato di una presunta esclusione di Manetti dal cast del prossimo Grande Fratello e in breve la notizia ha fatto il giro del web. Tuttavia l’ex Cavaliere, raggiunto da Tag24, ha rotto per la prima volta il silenzio, smentendo ufficialmente i pettegolezzi sul suo conto. Ma non solo. Giorgio ha affermato di aver avuto un incontro con Alfonso Signorini per l’edizione del 2020, ma tuttavia all’ultimo momento decise di non varcare la porta rossa. Queste le sue dichiarazioni in merito:

“Non è vero nella maniera più assoluta, non ho voglia di partecipare al Grande Fratello e non mi interessa. Stimo Alfonso Signorini, c’era stato un incontro per l’edizione 2020 ma scelsi di non prendervi parte”.

Ma non è ancora finita. A sorpresa infatti Giorgio Manetti si è candidato per un altro amato programma della tv italiana: Ballando con le Stelle. L’ex protagonista del dating show di Maria De Filippi infatti ha ammesso che vorrebbe prendere parte al talent di Milly Carlucci, che tornerà su Rai 1 in autunno. Queste le parole di Giorgio:

“Non ho impegni televisivi in agenda, ma mi piacerebbe fare quel tipo di programma. Sarebbe interessante. Mi hanno parlato molto bene della squadra produttiva e sarebbe un’esperienza stimolante rispetto al Grande Fratello”.

Cosa accadrà dunque? Milly Carlucci accoglierà l’appello di Giorgio Manetti e lo porterà a Ballando con le Stelle? Non resta che attendere per scoprirlo. Nel mentre seguiteci per tante altre news sul mondo dello spettacolo.