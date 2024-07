Il test è stato brillantemente superato! Se prima c’era qualche riserva, ora ne abbiamo la certezza: Stefano De Martino è il nuovo conduttore di Affari Tuoi.

Test di Affari Tuoi superato per Stefano De Martino

Non solo le grandi notizie sui palinsesti Mediaset con il ritorno de La Talpa e l’arrivo di Amici Verissimo su Canale 5. Anche la Rai si sta preparando in vista della prossima stagione televisiva e le novità saranno tantissime. Stefano De Martino, infatti, prenderà il posto di Amadeus alla conduzione di Affari Tuoi e per lui è previsto un fitto programma e tanto lavoro.

Prima della conferma definitiva, però, Stefano De Martino pare abbia dovuto svolgere un test per capire se sarebbe stato in grado di poter ricoprire questo ruolo. Evidentemente però come ripreso da Cinguetterai, pare proprio che il conduttore di Torre Annunziata abbia svolto un ottimo lavoro e convinto ufficialmente gli addetti ai lavori a puntare forte su di lui. Le “prove” si sarebbero tenute a fine giugno e avrebbero avuto dei rivolti molto positivi:

“Test superato per Stefano De Martino: sarà lui il nuovo conduttore di Affari Tuoi. Le prove di Stefano alla conduzione del game si sono svolte a fine giugno”, si apprende dalla pagina di X (l’ex Twitter).

Peraltro, sempre secondo quanto trapela, proprio nelle scorse ore, Stefano avrebbe registrato lo spot pubblicitario, che presto vedremo in onda in Rai: “Ieri ha registrato il promo per la nuova edizione nel Teatro delle Vittorie, con i pacchi in cartone e il vecchio telefono”.

La news su Stefano De Martino

A dare conferma di ciò ci ha pensato poi proprio De Martino. Il conduttore ha condiviso sui social una storia dove ha ripreso il pacco numero 11 di Affari Tuoi, come a voler confermare che presto lo vedremo in TV al timone del game show di Rai 1.

La storia Instagram di Stefano De Martino

Ma le novità non sono finite di certo qui! Questo perché stando a quanto si legge su TV Sorrisi e Canzoni il presentatore sarà protagonista anche a Tale e Quale Show come quarto giudice speciale in una delle puntate che andranno in onda dal 27 settembre.