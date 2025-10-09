Chi ha vinto la gara degli ascolti tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna

Sfida degli ascolti dell’access time dell‘8 ottobre 2025: Stefano De Martino con Affari Tuoi ha conquistato il 24.5% di share, superando La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti. Ecco tutti i dati Auditel.

Stefano De Martino vince contro Gerry Scotti con Affari Tuoi

Tra Rai 1 e Canale 5 c’è una gran bella lotta per quanto riguarda l’access prime time, con due alternative molto valide. Ma chi ha avuto la meglio? Nella serata di mercoledì 8 ottobre 2025, gli ascolti TV come rivelato da Davide Maggio hanno premiato Stefano De Martino e il suo Affari Tuoi, che ha registrato numeri importanti nella fascia dell’access prime time.

Il game show di Rai 1 ha raccolto 5.092.000 spettatori, pari a un 24.5% di share, superando il diretto concorrente su Canale 5. Gerry Scotti, con la nuova versione de La Ruota della Fortuna, si è difeso bene, portando a casa 5.035.000 spettatori e uno share del 24.2%. Numeri altissimi anche per Mediaset, che però non sono bastati a superare De Martino e i suoi “pacchi”.

Nella stessa serata, su Rai 1 è andata in onda anche la replica di Il Commissario Montalbano, che ha tenuto incollati 3.135.000 spettatori con uno share del 20.7%. Dall’altra parte, su Canale 5, Io Canto Family con Michelle Hunziker ha totalizzato 2.135.000 spettatori e il 15.2% di share.

Se nel prime time le fiction continuano a tenere, la vera battaglia si gioca nell’access prime time, dove settimana dopo settimana si rinnova il duello tra i due game show più amati della televisione italiana.

Affari Tuoi, dopo un calo post-estate, è tornato a volare alto, confermando la forza del format e la bravura di Stefano De Martino, che ha saputo raccogliere l’eredità di Amadeus con uno stile tutto suo. La Ruota della Fortuna, invece, continua a funzionare bene con Gerry Scotti, che resta uno dei volti più amati del piccolo schermo.

Davvero una bella sfida!