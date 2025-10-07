Da stasera La Ruota della Fortuna introduce due novità: il nuovo round GiraMondo e un premio speciale nel gioco finale. Ecco tutti i dettagli legati al game show di Gerry Scotti.

La competizione in fascia pre serale si fa sempre più agguerrita e La Ruota della Fortuna risponde con due grandi novità ad Affari Tuoi di Stefano De Martino. A partire da stasera, Gerry Scotti introdurrà un nuovo round e un nuovo premio finale, rendendo ancora più dinamico il game show di Canale 5.

A svelarci tutti i dettagli è Davide Maggio sul proprio sito. La prima novità è il round GiraMondo, che prende il posto della tradizionale Ruota del Tempo. Si tratta di una manche veloce e sorprendente che aprirà tutte le partite della serata de La Ruota della Fortuna.

Il GiraMondo sarà dedicato ogni volta a una nazione diversa, e vedrà al centro del tabellone una parola curiosa in uso in quel Paese. La frase da indovinare sarà, infatti, la definizione del significato di quella parola. Il concorrente che riuscirà a dare la soluzione corretta guadagnerà il diritto di iniziare il gioco.

Le novità a La Ruota della Fortuna non finiscono qui. Anche la celebre Ruota delle Meraviglie, il gioco finale, si arricchisce con un premio molto utile nella vita di tutti i giorni. Oltre agli importi in denaro che spaziano da 100 a 200.000 euro, da stasera ci sarà una busta speciale tra i 24 spicchi.

Al suo interno cosa c’è di preciso? Nello specifico si tratta di un buono spesa valido per un anno intero. È un premio che il concorrente de La Ruota della Fortuna vincerà automaticamente nel caso in cui lo scelga, esattamente come accade già con le crociere o i viaggi premio.

Dunque da questa sera due grandi e interessanti novità arricchiranno la sfida nel programma di Canale 5.