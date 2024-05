Affari Tuoi – Nicola perde 115mila euro, ne accetta 20mila (ma nel suo pacco c’erano i 300mila)

Spettacolo

Andrea Sanna | 30 Maggio 2024

Affari Tuoi

Una partita particolare per Nicola ad Affari Tuoi! Il concorrente ha perso l’occasione di ricevere l’enorme offerta da 115 mila Euro e ha accettato 20 mila Euro. Il colpo di scena finale è arrivato quando ha aperto il suo pacco, che conteneva ben 300 mila Euro!

Affari Tuoi, la partita di Nicola

Se su Canale 5 ieri gli occhi erano puntati tutti sulla messa in onda de L’Isola dei Famosi, su Rai 1 grande risonanza l’ha avuta la puntata di Affari Tuoi. In trasmissione Nicola, concorrente della Campania, ha partecipato al gioco insieme a sua moglie Anna. L’impiegato di banca ha dedicato a suo padre la partita, che poco prima della sua scomparsa aveva fatto un provino per prendere parte alla trasmissione.

Nicola e Anna hanno concluso la loro partita ad Affari Tuoi con 20 mila Euro intascati, cifra offerta dal dottore. Ma il loro pacco ne conteneva ben 300 mila. Ma ripercorriamo tutti i passi della serata.

C’è da dire che il concorrente non è partito benissimo. Il primo pacco aperto conteneva 200 mila Euro e a seguire quello da 30 mila e il terzo da 5 mila. Il quarto addirittura 50 mila Euro. Quando le cose sembravano mettersi male, è riuscito poi a scovare il pacco da 100 Euro del Trentino Alto Adige e uno successivo ancora. Da qui l’offerta del Dottore di Affari Tuoi, che ha lanciato 24 mila Euro… ma hanno rifiutato e proseguito.

Ma come accade spesso in questi casi, è arrivata un’altra stangata, dato che Nicola dopo aver pescato il pacco blu si è ritrovato a dover rinunciare anche ai 75 mila Euro. Poco dopo il Dottore ha fatto una nuova offerta di cambio, rifiutata però dal concorrente di Affari Tuoi. Ha spiegato che crede nei valori della famiglia e da qui ha fatto riferimento proprio a suo padre:

“Fece il provino, prima che venisse a mancare, così il telefono non ha mai più squillato. Quando sono stato chiamato, lo dissi a mamma e il primo pensiero è andato a lui. Lui era un faro, il nostro riferimento. Però dietro ogni faro c’è quell’angolo di buio, e soltanto quando la luce si spegne, si accende quell’angolo e scopri persone, come mia madre, che è una roccia. Lei mi ha detto di venire qui, mi ha detto ‘Avrei visto papà lì, ma vedrò te'”‘.

Dopo questa confidenza, Nicola ha proseguito il suo gioco ad Affari Tuoi e ha rifiutato 19 mila Euro e ha eliminato un altro pacco blu. Così è arrivata un’altra richiesta di cambio o offerta e dopo aver scelto l’ultima opzione, il dottore ha proposto altri 20 mila Euro. Nicola ha cominciato a vacillare, mentre sua moglie l’ha invitato a non accettare e proseguire la sua partita. Il concorrente ha però fatto un ragionamento be preciso:

“I soldi hanno un valore. Non voglio tornare a casa a mani vuote, ci andiamo a fare il safari. E non è andata come volevo, tu stammi accanto. Non è molto, ma diamo un valore ai soldi”. Così ha accettato.

La moglie e il pubblico di Affari Tuoi sono apparsi in disaccordo, dato che i 300 mila Euro erano ancora in gioco. E proprio sul finire Nicola è stato beffato. Se avesse giocato diversamente, l’ultima offerta del dottore sarebbe arrivata a 115 mila Euro! Dentro al suo pacco c’era l’enorme cifra, ma ha dovuto accontentarsi di 20 mila Euro (che comunque non sono pochi).