Francesco Totti ricorda il suo addio al calcio (ma taglia l’ex moglie Ilary Blasi dalle foto)

Andrea Sanna | 30 Maggio 2024

Francesco Totti Ilary Blasi

Come ogni anno Francesco Totti ha ricordato sui social il suo addio al calcio giocato. Nelle foto caricate sui social ha tagliato però l’ex moglie Ilary Blasi. E non è mancata qualche critica!

Francesco Totti taglia Ilary dalle foto

Il 28 maggio 2017 è una data che i tifosi della Roma difficilmente dimenticheranno. Sette anni fa infatti Francesco Totti giocò l’ultima partita con la ‘Magica’ allo Stadio Olimpico, dando così il suo addio al calcio giocato. Dopo più di 20 anni trascorsi a onorare la maglia giallorossa, l’ex capitano fece un passo indietro.

E nel giorno che segnò la fine del suo percorso calcistico, accanto a lui non c’erano solo i suoi figli ma anche l’ex moglie, Ilary Blasi. Nel ricordo postato sui social, però, Francesco Totti quest’anno nel ricordare questo anniversario tanto importante per lui ha “tagliato” dalle foto la donna che per tanti anni è stata al suo fianco.

Come vediamo dal video sottostante caricato su Instagram infatti, Francesco Totti ha raccolto una serie di foto per lui molto significative e ne ha realizzato un filmato. Ma nei contenuti appare da solo, oppure in compagnia dei suoi figli o dei compagni di squadra che l’hanno festeggiato allo Stadio Olimpico. Ma di Ilary Blasi non vi è traccia!

Francesco Totti con questa mossa ha quindi pensato e deciso di escludere la sua ex moglie da questo ricordo speciale. Sono note a tutti infatti le immagini dove lui si appoggiava a lei, in lacrime, mentre i tifosi lo acclamavano a squarciagola. Una mossa social che ricorda tanto la rottura tra lui e Ilary Blasi, raccontata poi mediante interviste o nel docu-film della conduttrice pubblicato da Netflix (in cui però le immagini del Pupone appaiono eccome).

La decisione di Francesco Totti di tagliare Ilary Blasi dai suoi ricordi ha fatto parlare sul web. Diversi utenti hanno notato la “sparizione” della conduttrice dai vecchi scatti. Qualcuno ha contestato la scelta da parte dell’ex capitano giallorosso e gli hanno scritto: “Ricordati chi era al tuo fianco”. Molti hanno infatti fatto riferimento alla famosa lettera che Totti lesse in campo e che vide proprio l’aiuto da parte della Blasi nella realizzazione.

Francesco Totti però non ha replicato a queste frecciatine, anche se non è escluso possa farlo un giorno. Al momento non si cura delle critice, infatti oggi è felice accanto a Noemi Bocchi e i rumor sulla coppia non sembrano proprio mancare.