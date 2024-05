Cibo gate, il mistero s’infittisce! Dopo Matilde anche Aras accusa Artur: “Ha provato a rubare la carne”

Spettacolo

Andrea Sanna | 30 Maggio 2024

Isola dei Famosi

Nel corso delle nomination a L’Isola dei Famosi, Aras ha fatto una rivelazione. L’attore di Terra Amara ha tirato nuovamente fuori il discorso del cibo gate e, dopo Matilde, anche lui ha lanciato un’accusa ad Artur.

L’accusa di Aras a L’Isola

Nonostante si sia salvato per ben due volte al televoto, Artur continua a non convincere i suoi compagni de L’Isola dei Famosi. Molti di loro gli hanno rivolto delle accuse e stasera, dopo Matilde, anche Aras è stato piuttosto deciso nell’esprimere il suo punto di vista.

Chiamato a fare le sue nomination, Aras ha raggiunto la parte più segreta della Palapa e ha fatto prima il nome di Karina e poi quello di Artur. E proprio su quest’ultimo che il naufrago de L’Isola dei Famosi si è soffermato:

“Non so perché lui fa sempre così, ma prova sempre a rubare da mangiare. Lui ha provato a rubare la mia carne. Sì, avevamo fatto tutte le porzioni io ed Edo. E lui ha preso la mia. L’ho fermato e gli ho detto, aspetta: quella è mia. Non aspetta quando noi mangiamo”, ha esordito Aras che ha poi mostrato la carta di Artur. Un’accusa questa che, come detto, va ad aggiungersi a quella di Matilde (ribadita anche stasera in puntata a L’Isola dei Famosi).

Ecco il video del momento in cui Aras svela quanto vi abbiamo appena raccontato.

Aras nomina Artur, accusandolo di aver provato a mangiare la sua porzione di carne#Isola pic.twitter.com/sHBd3bl3KT — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) May 29, 2024

Dal canto suo Artur in queste ultime settimane si è sempre difeso e ha schivato le accuse da parte dei suoi compagni sul presunto furto di cibo. Adesso però la nuova frecciatina di Aras lascia da pensare e accende nuovamente l’attenzione sul fatto.

Dove sarà la verità e cosa è successo davvero a L’Isola dei Famosi?