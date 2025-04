Stasera Affari Tuoi non va in onda, quando torna in TV

Anche oggi 22 aprile Affari Tuoi non va in onda in TV: ecco quando torna il famoso gioco dei pacchi su Rai 1.

Oggi Affari Tuoi non va in onda

La morte di Papa Francesco ha lasciato attonito il mondo intero e ha scosso anche i palinsesti televisivi. Ci sono stati diversi cambiamenti tra Rai e Mediaset. Le reti si sono fermate, infatti, per dare notizie e commentare questo evento storico. Così come ieri 21 aprile, anche oggi 22 aprile 2025 Affari Tuoi non andrà in onda su Rai 1. Il programma dei pacchi, condotto da Stefano De Martino, non sarà trasmesso.

Quindi da qui la domanda: al posto di Affari Tuoi cosa andrà in onda allora? Vista la situazione ci sarà uno speciale di “Porta a Porta” con Bruno Vespa. Il programma sarà interamente dedicato, come prevedibile, alla scomparsa di Papa Francesco.

Si parlerà di tutto ciò che è accaduto in queste ore dal momento dell’annuncio della morte, fino alle esequie del Pontefice che si terranno sabato 26 aprile. Verrà poi affrontato sicuramente il tema delle sue ultime volontà, del suo papato così come del prossimo Conclave, a partire da maggio per l’elezione del nuovo Santo Padre. Poco dopo andrà in onda, in prima serata, la miniserie, Fuochi d’artificio.

Quindi ci si chiede: quando tornerà Stefano De Martino con Affari Tuoi? Una decisione definitiva dalla Rai non sembra essere stata presa, ma secondo il sito di RaiPlay il programma dovrebbe tornare regolarmente in onda mercoledì 23 aprile. Non è da escludere però ci saranno ulteriori modifiche nel palinsesto nelle prossime ore. Staremo a vedere quali saranno le prossime decisioni e non esiteremo a informarvi.