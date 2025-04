Nel post puntata del Serale di Amici 24, Nicolò si è mostrato sottotono e abbattuto. Durante il daytime il cantante ha riconosciuto: “Non ho cantato bene”.

Amici 24, lo sfogo di Nicolò

La puntata di sabato scorso per Nicolò non è stata delle migliori. Il cantante di Amici 24 è apparso visibilmente sottotono e poco soddisfatto delle sue performance. Oggi durante la puntata del daytime se n’è parlato e l’allievo di Anna Pettinelli ha riconosciuto di non avere dato il massimo.

“Se sono d’accordo con il verdetto? Assolutamente sì. Non mi sono piaciuto nemmeno io. Penso di aver cantato male in generale”, ha detto come primo commento dopo la sfida ad Amici 24 tra lui e Alessia, vinta da quest’ultima.

In seguito ha lasciato parlare TrigNo (piuttosto contrariato per il giudizio ricevuto) riguardo a loro duetto. Come noto infatti l’esibizione non è piaciuta per nulla a Cristiano Malgioglio e i due sono stati sommersi di critiche dal giudice.

Il momento è poi proseguito quando è arrivato il turno del confronto ad Amici 24. tra Chiara e Nicolò: “Verdetto giusto?”, ha chiesto Luca Zanforlin. Il cantante ha risposto subito, senza pensarci troppo:

“Assolutamente no, sinceramente non penso di aver cantato bene anche questa canzone. Non mi sarei dato il punto anche perché, parere personale, Chiara mi è piaciuta tantissimo. Gliel’ho anche detto in prova generale. Penso, lo dico sinceramente, che è il pezzo più bello suo da settembre. Quindi per me lo meritava lei”.

Molto sportivamente Nicolò ha spiegato che la sua compagna di Amici 24 avrebbe dovuto vincere e portare a casa il punto, a differenza sua. Dall’altra Chiara si è detta dispiaciuta, ma allo stesso tempo ha accettato la scelta dei giudici. In generale tutti si sono detti stupiti della decisione.

Vedremo se in settimana Nicolò riuscirà a trovare la brillantezza perduta e, soprattutto, a tornare a splendere sul palco come sempre fatto. Lo capiremo durante questi giorni e nella prossima puntata di Amici 24.