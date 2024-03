Affari Tuoi, per la prima volta nella storia del programma una coppia gay

Spettacolo

Redazione | 31 Marzo 2024

Affari Tuoi

Ad Affari Tuoi ieri, per la prima volta, è stata protagonista una coppia gay (che ha portato a casa anche una bella somma)

Per la prima volta nella storia del programma, una coppia gay partecipa ad Affari Tuoi. Loro sono Gianmarco e Alessio e arrivano dalla Sardegna. I due fidanzati hanno portato a casa una bella cifra!

Prima coppia gay ad Affari Tuoi

Ieri sera ad Affari Tuoi è andata in onda una nuova ed entusiasmante puntata, che ha visto una sua “prima volta” nella storia del programma. La trasmissione infatti ha visto come protagonisti Gianmarco e il suo compagno Alessio. I due formano una coppia gay dichiarata e arrivano dalla Sardegna. E una situazione simile non si era mai verificata prima.

Gianmarco e Alessio, rispettivamente 28 e 31 anni, sono fidanzati dal 2022. Innamorati e con tanti progetti da realizzare, hanno deciso di giocare fino in fondo. Nel momento in cui però hanno trovato delle difficoltà ci hanno pensato su. Il Dottore (di cui conosciamo l’identità e i profili social) ha offerto 38 mila Euro e per quanto a loro possano fare comodo, hanno sottolineato di voler andare avanti.

L’unica cosa che accettano durante la partita di Affari Tuoi è stata quella di cambiare il loro pacco numero 12 con il numero 11. A spiegare il perché di questa decisione è stato Gianmarco. Il ragazzo ha fatto sapere che è la data di nascita di sua nonna Antonina (l’11 dicembre) e di avere un legame molto profondo con lei. È stata proprio la signora a spingerlo a partecipare. Se fosse stata in condizioni di salute migliori avrebbe anche potuto accompagnarlo. Ma non solo, perché l’11 dicembre è nato anche lo zio del concorrente sardo di Affari Tuoi. Dunque un numero nel destino per lui.

Aperti quasi tutti i pacchi blu, quasi sul finire della gara si sono trovati davanti a una scelta difficile: accettare la proposta del Dottore o il cambio pacco: “Mi piace l’adrenalina. Mi piace il gioco. La cosa che mi farebbe più male è dire non ho provato. Mi merito un po’ di fortuna nella vita”, ha ripetuto Gianmarco per tutta la partita di Affari Tuoi.

Come lo spieghi a chi non guarda questo programma #affarituoi pic.twitter.com/dZwDJWxgka — gåia con la å (@ashcoltami) March 30, 2024

Dopo aver rifiutato per ben tre volte 38 mila euro e 60 mila euro, alla fine hanno accettato i 30 mila euro proposti dal Dottore: “Questi soldi sono un paracadute. Sono molto tentato di andare avanti ma ci sono le spese, l’affitto da pagare”. Ma l’imprevisto è dietro l’angolo: aperto il loro pacco, però, si sono resi conto che avrebbero potuto vincere 75 mila euro. Una cosa è certa però: dalla partita di Affari Tuoi non sono andati via a mani vuote!