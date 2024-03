Nicholas e Giovanni hanno fatto pace dopo lo scontro ad Amici? Maria interviene: “Lite per una stupidata”

Spettacolo

Andrea Sanna | 31 Marzo 2024

Amici 23

Nel corso della puntata di stasera ad Amici 23 abbiamo scoperto che Nicholas è stato eliminato dalla scuola, così come Giovanni. I due avevano litigato, ma ora hanno fatto pace? Ecco cosa è successo tra i due e la verità sul loro rapporto.

Amici 23: Nicholas e Giovanni hanno fatto pace?

Da giorni ormai tra Nicholas e Giovanni non respira una buona aria ad Amici 23. I due ballerini hanno litigato a causa di una frase di Giovanni rivolta alle spalle del compagno d’avventura dopo il guanto di sfida ricevuto.

Scoperte queste parole Nicholas ci è rimasto molto male e, nonostante le scuse di Giovanni (resosi conto dell’errore commesso), il loro rapporto si è raffreddato. Si sono completamente allontanati. In puntata ad Amici 23, sabato scorso, Maria De Filippi ha provato a intervenire ma con scarsi risultati.

LEGGI ANCHE: Amici 23, puntata interrotta ma la scena è stata tagliata: cosa non è andato in onda

Nel momento in cui Nicholas è stato eliminato, tutti i suoi compagni hanno provato del dispiacere. Il ballerino è corso ad abbracciare l’amica Gaia. Lì vicino presente anche Giovanni, che ha provato a fare un gesto distensivo nei confronti del ballerino di Amici 23. Ha tentato di dargli un bacio tra i capelli. Ma Nicholas è rimasto molto fermo in questa situazione e non ha ceduto.

Se vi state chiedendo come sia finita tra Nicholas e Giovanni e se hanno fatto pace ad Amici 23, la risposta è no! Maria De Filippi quando ha rivolto la domanda a Giovanni lui ha risposto che non c’è stato alcun chiarimento.

Una volta tornati in casetta e arrivati al ballottaggio finale, che ha visto Marisol e Giovanni a rischio eliminazione, Maria è tornata a parlarne. Confermato che sarebbe stato Giovanni a lasciare la scuola di Amici 23, la conduttrice gli ha fatto un in bocca al lupo. Poi però ha tirato in ballo nuovamente Nicholas: “Avete litigato per una stupidaggine, vedete di fare pace”. Il concorrente ha spiegato che le sue intenzioni e vorrebbe riallacciare i rapporti: “È la prima cosa che voglio fare uscito di qui”.

Chissà però che una volta chiusa la parentesi del talent i due non possano ritrovare la loro amicizia, che tanto aveva conquistato il pubblico di Amici 23.